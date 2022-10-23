В период школьных каникул в аэропорт стоит приезжать заранее

В переданном BNS пресс-релизе Пяргмяэ отметил, что во время пандемии коронавируса, когда поездок стало меньше, а путаницы из-за ограничений больше, люди к поездкам готовились тщательнее. Но ограничения на сегодня сняты, бдительность путешественников снизилась и, к сожалению, все чаще встречаются ситуации, когда поездка человека, не начавшись, заканчивается уже в аэропорту.

Основной причиной, по которой это происходит, является отсутствие у пассажира документа, удостоверяющего личность, или несоблюдение требований по сроку его действия. По словам Пяргмяэ, паспорт или ID-карточка в Европейском союзе могут быть действительны до даты окончания поездки, но уже при поездке в Египет паспорт должен быть действителен еще в течение шести месяцев после окончания поездки. «Часто, отправляясь в путешествие, люди не берут с собой паспорт, пытаясь обойтись только ID-картой», – привел пример Пяргмяэ.

По его словам, зачастую выясняется, что люди также не знакомы с требованиями проезда через транзитные страны. «Например, при поездке через Соединенные Штаты в Мексику также должны быть выполнены требования для въезда в Соединенные Штаты. Даже если вы не покидаете аэропорт в Соединенных Штатах, вы еще в Таллинне должны предъявить ESTA и въездную анкету в Соединенные Штаты», – пояснил он, добавив, что часто люди также должны проверять, требуется ли виза для въезда в страну назначения.