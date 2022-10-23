По меньшей мере три человека погибли из-за пожара на территории ФКП «Пермский пороховой завод», пишет Deutsche Welle со ссылкой на местное издание Properm.ru.
В Перми при пожаре на пороховом заводе погибли три человека
Еще один пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию в городскую больницу, сообщили агентству ТАСС на предприятии.
Пожар произошел накануне вечером в помещении производства пластмасс, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Местные жители рассказали, что после пожара слышали взрыв. Это уже второй за последние месяцы пожар на предприятии, который привел к жертвам. В мае на заводе погибли трое человек.
Завод из-за войны в Украине работает в круглосуточном режиме
На ФКП «Пермский пороховой завод» изготавливаются заряды к российским реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», системам ПВО, системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок, стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, а также двигатели ракет класса «воздух-воздух», сообщается на сайте завода.
В сентябре военные предприятия в Перми, в том числе «Пермский пороховой завод», были переведены на круглосуточную работу в три смены, писало издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на неназванного собеседника. Это решение было связано с выполнением гособоронзаказа после российского вторжения в Украину.