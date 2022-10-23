ГАЛЕРЕЯ ⟩ На новой выставке Музея игрушек можно будет увидеть плюшевого мишку Андруса Ансипа

История плюшевого мишки берет свое начало в конце 19 века, когда выпускались игрушки, похожие на настоящих лесных медведей. Плюшевый мишка с более привычной внешностью родился в Германии, где в октябре 1902 года семейная компания Steiff создала первого игрушечного мишку с подвижными лапами и из мягкого материала. Его копия также представлена ​​на выставке.

Кроме того, можно увидеть подборку старинных игрушечных мишек, принадлежащих коллекции Музея игрушек. Среди мягких животных можно найти и плюшевого мишку бывшего премьер-министра и мэра Тарту Андруса Ансипа. «Когда Ансип был мэром, а музей игрушек был молодым, его семья подарила нам медведя сделанного из кожи овцы и который когда-то был немного более волосатым», – рассказала Марге Пярнитс, руководитель отдела развития Музея игрушек.

В практических зонах выставки дети смогут принять участие в праздновании дня рождения плюшевого мишки, покататься на горке и поезде, послушать истории и песни мишек, а также найти своего внутреннего мишку. Выставка будет открыта целый год.