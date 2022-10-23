Активисты движения «Последнее поколение», пытаясь привлечь внимание к проблемам изменения климата, облили картину Клода Моне из серии «Стога» во дворце Барберини, пишет Deutsche Welle.
ВИДЕО ⟩ В Потсдаме экоактивисты облили картину Моне картофельным пюре
Двое активистов климатического движения «Последнее поколение» облили густой желтой жидкостью картину Клода Моне во дворце Барберини в Потсдаме. Об этом сообщается в соцсетях движения в воскресенье, 23 октября.
We make this #Monet the stage and the public the audience.— Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022
If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:
Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ
Активисты атаковали картину Моне из серии «Стога». Как следует из их выступления, они облили картину картофельным пюре. После этого молодые люди приклеили себя к колонне и обратились к посетителям музея. «Люди голодают, люди замерзают, люди умирают. Мы живем в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, это томатный суп или пюре на картине», – выкрикнула участница акции, отсылая к аналогичному происшествию, когда участники группы Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне.
«Ученые говорят нам, что в 2050 году мы не сможем прокормить свои семьи. Необходимо пюре на картине, чтобы вы прислушались? Эта картина ничего не будет стоить, если нам придется воевать за еду», – закончила обращение активистка. Из опубликованного в соцсетях движения видео не ясно, находилась ли картина под защитным стеклом или было облито само полотно.
Сотрудники музея на момент публикации не комментировали инцидент.
Активисты «Последнего поколения» добились встречи с Шольцем
В конце августа 2021 года семь активистов «Последнего поколения» объявили голодовку, требуя встречи с кандидатами в канцлеры Германии. Акция продлилась 27 дней. В конце осени 2021 года тогда еще кандидат в канцлеры Олаф Шольц встретился с активистамии обсудил с ними глобальное потепление и климатическую политику.
Как сообщает на сайте «Последнего поколения», их основной спонсор – фонд Climate Emergency Fund. Он же числится главным жертвователем активистов Just Stop Oil, обливших краской картину Ван Гога в Лондоне. Основательница фонда Эйлин Гетти – внучка нефтяного магната Дж. Пола Гетти, которая вложила часть своего состояния в борьбу с климатическим кризисом.