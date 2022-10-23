ВИДЕО ⟩ В Потсдаме экоактивисты облили картину Моне картофельным пюре

Двое активистов климатического движения «Последнее поколение» облили густой желтой жидкостью картину Клода Моне во дворце Барберини в Потсдаме. Об этом сообщается в соцсетях движения в воскресенье, 23 октября.

We make this #Monet the stage and the public the audience.



If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:



Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022

Активисты атаковали картину Моне из серии «Стога». Как следует из их выступления, они облили картину картофельным пюре. После этого молодые люди приклеили себя к колонне и обратились к посетителям музея. «Люди голодают, люди замерзают, люди умирают. Мы живем в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, это томатный суп или пюре на картине», – выкрикнула участница акции, отсылая к аналогичному происшествию, когда участники группы Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне.