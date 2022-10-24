Украинские дети в эстонских школах имеют очень большую нагрузку

Элина Пяхклимяги, актриса и лидер общественной некоммерческой организации «Рука об руку с украинцами», рассказала в программе ERR «УФ-фактор», что, помогая украинцам, она поняла, что многим детям придется остаться на второй год.

«Если в Украине ребенок окончил пятый класс, то в Эстонии он снова должен идти пятый класс. Военные беженцы хотят вернуться обратно в Украину, поэтому они учатся в украинской школе онлайн, и только потом – еще и в эстонской школе», – сказала Пяхклимяги.