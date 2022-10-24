Министерство образования и науки Эстонии и коллеги из Украины договорились, что программа эстонской школы, по которой учатся беженцы, будет потом котироваться в Украине.
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Украинские дети в эстонских школах имеют очень большую нагрузку
Украинские дети в эстонских школах имеют очень большую нагрузку
Элина Пяхклимяги, актриса и лидер общественной некоммерческой организации «Рука об руку с украинцами», рассказала в программе ERR «УФ-фактор», что, помогая украинцам, она поняла, что многим детям придется остаться на второй год.
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