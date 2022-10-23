В Латвии в поле зрения спецслужб попал «кружок марксистов»

«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с нашей очередной лекцией нашего кружка рижского марксизма», – таким словами начинается одно из бесчисленных видео, которые в интернете разместила организация «Латвийский рабочий фронт» (LSF). Это официально зарегистрированное в Латвии общество, которое как цель своей деятельности указало изучение и популяризацию научного социализма, а также содействие деятельности профессиональных союзов.

На домашней странице общества видно, что оно занимается не только лекциями, но и издает распечатанную газету и поддерживает профили в различных социальных сетях, где призывает рабочую часть к сопротивлению буржуазной диктатуре. Деятельность финансируется из членских взносов, которые, судя по годовому отчету, составляют неполные 700 евро в год.

Защита прав работающих сама по себе является хорошей и нужной работой. Однако, в случае LSF это, возможно, просто прикрытие, потому что, учитывая их активность, гораздо больше, чем положение рабочих, это общество беспокоит начатый в Латвии снос памятников, прославляющих советский режим.

По информации, имеющейся в распоряжении LTV, именно LSF вместе с одним литовским активистом Станиславом Томасом пожаловался в Комитет по правам человека ООН о планах снести памятник в Пардаугаве.

Возражения ООН, впрочем, Латвию достигли с опозданием. Кроме того, как позднее пояснило Министерство иностранных дел - Комитет по правам человека ООН не является судом и его мнения не являются юридически обязательными для страны.

Малоизвестный в Латвии Томас является печально известным прокремлевским активистом в Литве.

LSF попал и в поле зрения СГБ, которая заключила, что официально указанные цели деятельности являются лишь прикрытием для антигосударственной активности.

По оценке СГБ, несмотря на официально декларированные цели, общество целенаправленно и систематически старается распространять в Латвии идеи коммунизма и соответствующие внешним интересам России послания.

Как заявили в СГБ, публичные активности общества направлены на провоцирование неравенства между представителями различных социальных слоев, прославляя так называемую «классовую борьбу».