Шойгу заявил, что Украина якобы готовится взорвать «грязную бомбу» но никаких доказательств не привел

В сообщении Минобороны Великобритании сказано, что оба министра во время разговора вели себя «профессионально и уважительно».

Минобороны Турции, в свою очередь, сообщило, что во время беседы министр обороны Турции Хулуси Акар сказал Сергею Шойгу, что Анкара готова помочь восстановить стабильность в регионе. «Стороны отметили необходимость в предусмотрительности перед лицом возможных провокаций, которые могут еще более усугубить ситуацию в регионе», – пишет «Анадолу» со ссылкой на Минобороны Турции.

Власти Украины назвали сообщения о «грязной бомбе» ложью. «Ложь России о якобы планах Украины применить „грязную бомбу“ настолько же абсурдна, насколько опасна», — заявил министр обороны Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Украина поддерживает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «У нас нет никаких „грязных бомб“ и мы не планируем их иметь… Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами», – заявил Кулеба.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя заявления Шойгу, сказал украинскому изданию Liga.net, что это «абсолютный и совершенно предсказуемый абсурд в исполнении субъектов, которые по-прежнему продолжают верить в то, что можно нагло врать – и в это кто-то поверит». Подоляк также написал в твиттере, что «нет никакой „грязной бомбы“, есть только грязные попытки оправдать очевидный российский геноцид новым фейком».