Кальюранд: Брюссель не придет на помощь эстонским предприятиям; Тоом: отказ от газа не ударил по карману Кремля

Шаги Германии в поддержку своих предприятий – это уже на грани протекционизма, не очень-то разрешенного в ЕС.

Но в отличие от Германии, Эстонии деиндустриализация не грозит. А вот если деиндустриализация произойдет в Германии, это очень больно ударит по всем. Так что на какие-то вещи приходится закрывать глаза.

Очевидно, что снижение налога с оборота на продукты питания для Партии реформ – не первостепенная тема. На фоне угроз безопасности все остальное для них и их избирателей отошло на второй план. Думаю, что ситуация может измениться зимой. Сейчас мы видим цветочки, а будут еще ягодки. Посмотрим, как пойдут дела, когда ударят морозы и выпадет снег.

– Деиндустриализация в Европе – хорошо ли это? Что ЕС собирается с этим делать?

Тоом: – Это факт, что из Европы уходит автомобильное, швейное производство и т.д. Жозеп Боррель признал, что Европа всегда зависела от дешевого китайского рынка труда и российских энергоносителей. Разумеется, теперь у нас проблемы. И одну зависимость мы замещаем другой. Хорошего выхода сегодня нет.

Кальюранд: – Важно уже то, что Евросоюз признал эту проблему и начал пересматривать свою энергетику. Потребление российских энергоносителей значительно уменьшилось и, вероятно, еще уменьшится. Мы вынуждены перейти на зеленую энергетику.

– Откуда брать энергию? Очевидно, что зеленая энергия в ближайшее время Европу не спасет…