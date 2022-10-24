Кальюранд: Брюссель не придет на помощь эстонским предприятиям; Тоом: отказ от газа не ударил по карману Кремля

Говорили-говорили о зеленой экономике, а где она? Ее почти нет.
Если бы мы хоть чуть-чуть продвинулись в этом направлении, проблем сейчас было бы намного меньше.
Надеюсь, что правительство, предложив социальное электричество микро- и малым предприятиям, услышит и крупные производства, которые столкнулись с огромным давлением энергоцен.
Тоом: – Строить долгосрочные перспективы по части энергии – это прекрасно, но в долгосрочной перспективе, как известно, мы все мертвы. Зеленая энергия – это хорошо, но ее завтра не будет. Атомная энергия – единственный вариант.
– Ее тоже завтра не будет…
Тоом: – Атомная энергия более предсказуема с точки зрения ветра, солнца и всего остального.
Атомной энергии не будет завтра, но она появится быстрее, чем зеленая.
Что касается распределения помощи, то логика тут очень проста: тем самым мы разгоняем инфляцию.
А у нас сейчас ситуация стагфляции: инфляция на фоне роста безработицы. И в этой ситуации печатать деньги нельзя. Бороться с ростом цен можно только повышением процентной ставки.
– Но ведь кредиты дорожают и для предприятий…
Тоом: – К сожалению, другого варианта никто пока не придумал.
В 80-е годы в США процентная ставка дошла до 20%.
Мне страшно озвучивать эту цифру, так как у самой взят жилищный кредит. Ужасно! Но это единственный способ обуздания инфляции.
В этой ситуации нужно общее видение. А мне кажется, что мы сейчас очень фрагментарно на все это смотрим. Это касается и экономики, и внешней политики.