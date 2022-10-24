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Кальюранд: Брюссель не придет на помощь эстонским предприятиям; Тоом: отказ от газа не ударил по карману Кремля

"Говорили-говорили о зеленой экономике, а где она?"
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Кальюранд: Брюссель не придет на помощь эстонским предприятиям; Тоом: отказ от газа не ударил по карману Кремля
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  • Тоом: атомная энергия спасет быстрее, чем зеленая
  • Кальюранд: ничему не научившись, мы снова оказались в кризисе
  • Тоом: в Европе превалируют национальные эгоизмы

Как Евросоюз намерен бороться с невероятным ростом цен? Может ли эстонская продукция исчезнуть с прилавков магазинов? Пойдет ли Европа на изъятие замороженных активов россиян?

На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире депутаты Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) и Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия).

Выдержки из беседы:

– Собирается ли ЕС поддерживать производителя, обескураженного ростом цен на энергоресурсы?

Тоом: – Напрямую ЕС никого поддерживать не может. Евросоюз может только дать деньги странам-членам, чтобы те каким-то образом их распределили. 18 октября комиссия вышла с предложением распределить неиспользованные 40 миллиардов из Фонда выравнивания пропорционально тому объему, который уже был получен странами ЕС. Эстонии достанется 370 миллионов евро.

– Это много или мало?

Тоом: – Думаю, что мало. К примеру, если взять 320 тысяч семей, нуждающихся в поддержке во время энергокризиса, то каждая их них получила бы примерно по 1000 евро за весь зимний период.

Кальюранд: – Евросоюз не может выделять помощь предприятиям. Он может создать фонды и поделиться лучшими практиками борьбы с кризисом и поддержки экономики, которые используются в разных странах. В частности, имею ввиду временное снижение налогов как метод поддержки экономики. При этом политическое решение принимает каждое государство в отдельности.

В вопросе поддержки экономики нужно смотреть не на Брюссель, а на наше правительство, а именно – на те решения, которые оно принимает.

Брюссель не придет помогать эстонской промышленности в кризисной ситуации.

Под лучшими практиками я понимаю, например, налогообложение: снижение НСО на продукты питания и т.д.

Тоом: – Возражу Марине в том, что опыт разных стран к нам не очень-то и применим. Эстонию нельзя сравнивать с Германией или Францией, производящей атомную электроэнергию, отсюда и совсем другой уровень роста цен.

Шаги Германии в поддержку своих предприятий – это уже на грани протекционизма, не очень-то разрешенного в ЕС.

Но в отличие от Германии, Эстонии деиндустриализация не грозит. А вот если деиндустриализация произойдет в Германии, это очень больно ударит по всем. Так что на какие-то вещи приходится закрывать глаза.

Очевидно, что снижение налога с оборота на продукты питания для Партии реформ – не первостепенная тема. На фоне угроз безопасности все остальное для них и их избирателей отошло на второй план. Думаю, что ситуация может измениться зимой. Сейчас мы видим цветочки, а будут еще ягодки. Посмотрим, как пойдут дела, когда ударят морозы и выпадет снег.

– Деиндустриализация в Европе – хорошо ли это? Что ЕС собирается с этим делать?

Тоом: – Это факт, что из Европы уходит автомобильное, швейное производство и т.д. Жозеп Боррель признал, что Европа всегда зависела от дешевого китайского рынка труда и российских энергоносителей. Разумеется, теперь у нас проблемы. И одну зависимость мы замещаем другой. Хорошего выхода сегодня нет.

Кальюранд: – Важно уже то, что Евросоюз признал эту проблему и начал пересматривать свою энергетику. Потребление российских энергоносителей значительно уменьшилось и, вероятно, еще уменьшится. Мы вынуждены перейти на зеленую энергетику.

– Откуда брать энергию? Очевидно, что зеленая энергия в ближайшее время Европу не спасет…

Кальюранд: – Здесь есть только два пути. Краткосрочный – помогать населению и экономике, при необходимости брать займы, поскольку у нас война и кризис. Одновременно нужно просчитывать шаги на шесть–десять лет вперед. Раньше мы этого не делали.

Говорили-говорили о зеленой экономике, а где она? Ее почти нет.

Если бы мы хоть чуть-чуть продвинулись в этом направлении, проблем сейчас было бы намного меньше.

Надеюсь, что правительство, предложив социальное электричество микро- и малым предприятиям, услышит и крупные производства, которые столкнулись с огромным давлением энергоцен.

Тоом: – Строить долгосрочные перспективы по части энергии – это прекрасно, но в долгосрочной перспективе, как известно, мы все мертвы. Зеленая энергия – это хорошо, но ее завтра не будет. Атомная энергия – единственный вариант.

– Ее тоже завтра не будет…

Тоом: – Атомная энергия более предсказуема с точки зрения ветра, солнца и всего остального.

Атомной энергии не будет завтра, но она появится быстрее, чем зеленая.

Что касается распределения помощи, то логика тут очень проста: тем самым мы разгоняем инфляцию.

А у нас сейчас ситуация стагфляции: инфляция на фоне роста безработицы. И в этой ситуации печатать деньги нельзя. Бороться с ростом цен можно только повышением процентной ставки.

– Но ведь кредиты дорожают и для предприятий…

Тоом: – К сожалению, другого варианта никто пока не придумал.

В 80-е годы в США процентная ставка дошла до 20%.

Мне страшно озвучивать эту цифру, так как у самой взят жилищный кредит. Ужасно! Но это единственный способ обуздания инфляции.

В этой ситуации нужно общее видение. А мне кажется, что мы сейчас очень фрагментарно на все это смотрим. Это касается и экономики, и внешней политики.

Про газ говорятся правильные вещи, но при этом не уточняют, что объем поступающего в ЕС сжиженного газа из России вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Причем никто не стыдится: и Франция его покупает, и Испания.

При этом сокращение закупок природного газа у России никак не ударило по карману Кремля, потому что газ вздорожал.

С одной стороны, идут политические заявления о том, что мы не будем закупать российский газ, а с другой стороны – все страны ЕС здесь немного конкуренты. И если Европа пытается вывести проблемы на общий уровень, то правительства стран ЕС их национализируют. Каждый тянет одеяло на себя.

Кальюранд: – Обидно, что, пройдя через ковид-кризис, когда все отгородились друг от друга и перестали помогать, мы оказались в другом кризисе, так ничему и не научившись.

Страны ЕС опять конкурируют друг с другом. Отношения Франции и Германии давно не были такими холодными, как сейчас.

И как раз из-за того, что Германия собирается поддерживать свою экономику, защищать интересы своего государства и ничего не хочет слышать о том, чтобы что-то делать вместе.

Тоом: – Германия к тому же не хочет устанавливать потолок цен на газ.

Кальюранд: – В такой ситуации другим странам трудно.

Если немцы будут помогать своему населению чуть ли не в десять раз больше, чем мы своим, то разница в уровне жизни станет еще ощутимее.

Наши бедные станут еще беднее, а малый бизнес превратится в маргинальный.

Тоом: – По Сеньке и шапка. Германия против потолка цен на газ, потому что в таком случае она сможет скупить его столько, сколько ей потребуется, перебив наши ценовые возможности. И они этим беззастенчиво занимаются. Мы не можем себе этого позволить, потому что у нас просто нет такой экономики.

К сожалению, мы действительно сейчас наблюдаем, что каждый только за себя. Европа оказалась в ситуации, когда превалируют национальные эгоизмы.

Урсула фон дер Ляйен – не исключение, она не стыдится играть эту роль, возглавляя Еврокомиссию.

– Как быть Эстонии в такой ситуации?

Тоом: – Надо больше бороться за своих людей.

– Мы тоже идем по пути национального эгоизма?

Тоом: – Да. У нас другого выхода нет.

Кальюранд: – Мы неравные игроки на этом уровне. Экономики Эстонии, Германии и Франции несравнимы.

Сокращение экономики Германии окажет огромное влияние на весь ЕС. Так что тут нельзя сказать, что все должны быть в равных условиях.

Конечно, и Германия должна пересмотреть свою политику и хоть чуть-чуть пойти навстречу Евросоюзу.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: как раздать деньги и снизить инфляцию?
Студия Postimees: как раздать деньги и снизить инфляцию? Фото: Erik Prozes
  • Будет ли ЕС поддерживать производителя, обескураженного ростом цен на энергоресурсы?
  • Как распределять господдержку, не нарушив принципов честной конкуренции в ЕС? 
  • Как Евросоюз собирается бороться с невероятным ростом цен?
  • Откуда брать энергию? Продолжает ли Европа печатать деньги? 
  • Насколько ударит по предприятиям повышение процентных ставок?
  • Продолжат ли ужесточаться санкции против России в энергетической сфере? 
  • Пойдет ли Европа на изъятие замороженных активов россиян?
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