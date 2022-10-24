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Студия Postimees: как раздать деньги и снизить инфляцию?

12:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: как раздать деньги и снизить инфляцию?
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Как Евросоюз намерен бороться с невероятным ростом цен? Может ли эстонская продукция исчезнуть с прилавков магазинов? Пойдет ли Европа на изъятие замороженных активов россиян?

На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире депутаты Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) и Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия). Смотрите интервью в 12:00!

  • Будет ли ЕС поддерживать производителя, обескураженного ростом цен на энергоресурсы?
  • Как распределять господдержку, не нарушив принципов честной конкуренции в ЕС? 
  • Как Евросоюз собирается бороться с невероятным ростом цен?
  • Откуда брать энергию? Продолжает ли Европа печатать деньги? 
  • Насколько ударит по предприятиям повышение процентных ставок?
  • Продолжат ли ужесточаться санкции против России в энергетической сфере? 
  • Пойдет ли Европа на изъятие замороженных активов россиян?
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