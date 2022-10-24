Как Евросоюз намерен бороться с невероятным ростом цен? Может ли эстонская продукция исчезнуть с прилавков магазинов? Пойдет ли Европа на изъятие замороженных активов россиян?
Студия Postimees: как раздать деньги и снизить инфляцию?
12:00
Студия Postimees: как раздать деньги и снизить инфляцию?
На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире депутаты Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) и Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия). Смотрите интервью в 12:00!
- Будет ли ЕС поддерживать производителя, обескураженного ростом цен на энергоресурсы?
- Как распределять господдержку, не нарушив принципов честной конкуренции в ЕС?
- Как Евросоюз собирается бороться с невероятным ростом цен?
- Откуда брать энергию? Продолжает ли Европа печатать деньги?
- Насколько ударит по предприятиям повышение процентных ставок?
- Продолжат ли ужесточаться санкции против России в энергетической сфере?
- Пойдет ли Европа на изъятие замороженных активов россиян?
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