Пробки в Таллинне, вызванные строительством дорог, удивили даже мэра

«Честно говоря, иногда я даже удивляюсь, как нам удалось это так организовать», – признался Кылварт в ответ на вопрос члена городского собрания Каупо Нылвака (Партия реформ), почему капитальный ремонт дорог в Таллинне начался в начале осени, когда движение в городе самое интенсивное.

По словам Кыварта, в мэрии стараются учитывать привычки жителей города, но, поскольку строительство дорог приходится организовывать за счет тендеров, не всегда удается начать в желаемое время. Тендеры имеют тенденцию затягиваться, их результаты оспариваются или на тендер не поступает серьезных заявок. В случае с тендером на реконструкцию улиц Йыэ и Пронкси срок стройтельства пришлось отложить, потому что в то время город изменил основные документы для тендеров.