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Пробки в Таллинне, вызванные строительством дорог, удивили даже мэра

Уве Гнадентайх
, журналист
Пробки в Таллинне, вызванные строительством дорог, удивили даже мэра
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Ремонт улицы Пронкси.
Ремонт улицы Пронкси. Фото: Eero Vabamägi

Мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) признался на инфочасе городского собрания, что сам недоумевает, как городу удалось организовать дела таким образом, что во многих местах возникают крупные пробки.

«Честно говоря, иногда я даже удивляюсь, как нам удалось это так организовать», – признался Кылварт в ответ на вопрос члена городского собрания Каупо Нылвака (Партия реформ), почему капитальный ремонт дорог в Таллинне начался в начале осени, когда движение в городе самое интенсивное.

По словам Кыварта, в мэрии стараются учитывать привычки жителей города, но, поскольку строительство дорог приходится организовывать за счет тендеров, не всегда удается начать в желаемое время. Тендеры имеют тенденцию затягиваться, их результаты оспариваются или на тендер не поступает серьезных заявок. В случае с тендером на реконструкцию улиц Йыэ и Пронкси срок стройтельства пришлось отложить, потому что в то время город изменил основные документы для тендеров.

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