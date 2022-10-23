Мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) признался на инфочасе городского собрания, что сам недоумевает, как городу удалось организовать дела таким образом, что во многих местах возникают крупные пробки.
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Пробки в Таллинне, вызванные строительством дорог, удивили даже мэра
Пробки в Таллинне, вызванные строительством дорог, удивили даже мэра
«Честно говоря, иногда я даже удивляюсь, как нам удалось это так организовать», – признался Кылварт в ответ на вопрос члена городского собрания Каупо Нылвака (Партия реформ), почему капитальный ремонт дорог в Таллинне начался в начале осени, когда движение в городе самое интенсивное.