Теперь официально: Отть Тянак уходит из Hyundai

«Хочу сообщить, что решил завершить договор с Hyundai Motorsport и покидаю в конце сезона команду. Чувствую, что достиг в своей карьере момента, когда нужно заняться чем-то новым. В течение последних трех сезонов у меня было налажено отличное острудничество с Hyundai и я более чем горд тем, чего достиг. Мы проделали сложную работу, чтобы преодолеть сложные моменты и в этом году показали, что идем в правильном направлении. Вторая половина сезона показала, насколько мы можем быть хороши, когда все встает на свои места, но для меня пришло время для чего-то нового. Я благодарю команду за понимание и желаю им всего наилучшего».