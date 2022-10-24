Гонщик Отть Тянак опубликовал в социальных медиа сообщение, что покидает Hyundai после завершения этого сезона.
Теперь официально: Отть Тянак уходит из Hyundai
«Хочу сообщить, что решил завершить договор с Hyundai Motorsport и покидаю в конце сезона команду. Чувствую, что достиг в своей карьере момента, когда нужно заняться чем-то новым. В течение последних трех сезонов у меня было налажено отличное острудничество с Hyundai и я более чем горд тем, чего достиг. Мы проделали сложную работу, чтобы преодолеть сложные моменты и в этом году показали, что идем в правильном направлении. Вторая половина сезона показала, насколько мы можем быть хороши, когда все встает на свои места, но для меня пришло время для чего-то нового. Я благодарю команду за понимание и желаю им всего наилучшего».
ANNOUNCEMENT ‼️— Ott Tänak (@OttTanak) October 23, 2022
I would like to announce that I have decided to end our contractual agreement with @HMSGOfficial and leave the team at the end of the current WRC season.#WRC #HMSGofficial pic.twitter.com/0m1DRYcWr1
Последнее ралли чемпиона мира 2019 года в составе команды Hyundai состоится с 10 по 13 ноября на этапе чемпионата мира в Японии.