В понедельник перед началом заседания Рийгикогу к членам парламента Эстонии с речью обратится лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская.
Светлана Тихановская выступит перед Рийгикогу
Известно, что в парламенте Тихановская встретится со спикером Рийгикогу Юри Ратасом, по словам которого Эстония поддерживает стремление белорусского народа к свободному и демократическому будущему.
«Неустанные усилия по повышению информированности мира о репрессиях в Беларуси достойны восхищения», – сказал спикер. Он заявил, что белорусы хотят перемен в своей стране. «Как только Беларусь станет свободной и демократической страной, нынешний режим должен будет понести ответственность за грубые нарушения прав человека», – подчеркнул Ратас.
В Рийгикогу Тихановская также встретится с председателем комиссии по иностранным делам Марко Михкельсоном и группой поддержки белорусских политзаключенных и демократии. В ходе визита она также встретится с президентом Аларом Карисом и министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу.