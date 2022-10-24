Светлана Тихановская выступит перед Рийгикогу

Известно, что в парламенте Тихановская встретится со спикером Рийгикогу Юри Ратасом, по словам которого Эстония поддерживает стремление белорусского народа к свободному и демократическому будущему.

«Неустанные усилия по повышению информированности мира о репрессиях в Беларуси достойны восхищения», – сказал спикер. Он заявил, что белорусы хотят перемен в своей стране. «Как только Беларусь станет свободной и демократической страной, нынешний режим должен будет понести ответственность за грубые нарушения прав человека», – подчеркнул Ратас.