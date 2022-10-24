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Светлана Тихановская выступит перед Рийгикогу

BNS
Светлана Тихановская выступит перед Рийгикогу
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Светлана Тихановская.
Светлана Тихановская. Фото: JULIEN DE ROSA

В понедельник перед началом заседания Рийгикогу к членам парламента Эстонии с речью обратится лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская.

Известно, что в парламенте Тихановская встретится со спикером Рийгикогу Юри Ратасом, по словам которого Эстония поддерживает стремление белорусского народа к свободному и демократическому будущему.

«Неустанные усилия по повышению информированности мира о репрессиях в Беларуси достойны восхищения», – сказал спикер. Он заявил, что белорусы хотят перемен в своей стране. «Как только Беларусь станет свободной и демократической страной, нынешний режим должен будет понести ответственность за грубые нарушения прав человека», – подчеркнул Ратас.

В Рийгикогу Тихановская также встретится с председателем комиссии по иностранным делам Марко Михкельсоном и группой поддержки белорусских политзаключенных и демократии. В ходе визита она также встретится с президентом Аларом Карисом и министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу.

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