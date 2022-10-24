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Джонсон отказался бороться за пост премьера Великобритании

Интерфакс
Джонсон отказался бороться за пост премьера Великобритании
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Борис Джонсон.
Борис Джонсон. Фото: Henry Nicholls

В воскресенье бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался баллотироваться на пост премьера Соединенного Королевства, предоставив тем самым хорошие шансы на победу экс-министру финансов Риши Сунаку, сообщает The Guardian.

«Есть очень хороший шанс, что я мог бы добиться успеха на выборах с членами Консервативной партии – и что я, действительно, мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу», – цитирует заявление Джонсона газета.

По словам экс-премьера, он был «ошеломлен» числом людей, которые предложили ему еще раз побороться за лидерство в Консервативной партии. Джонсон заявил, что его кандидатуру поддержали 102 парламентария, передает «Интерфакс».

Он сообщил, что обратился к двум другим кандидатам на пост премьер-министра Риши Сунаку и Пенни Мордонт, потому что надеялся, что они смогут объединиться в национальных интересах.

«Мы, к сожалению, не смогли найти способ сделать это», – заявил Джонсон.

«Вы не сможете эффективно управлять, если у вас нет объединенной партии в парламенте», – отметил он.

«Поэтому я боюсь, что самое лучшее – это то, что я не позволю выдвинуть свою кандидатуру и обещаю свою поддержку тому, кто добьется успеха», – сказал Джонсон.

«Я считаю, что мне есть что предложить, но я боюсь, что сейчас просто неподходящее время», – добавил бывший премьер.

Как отмечают местные СМИ, отказ Джонсона баллотироваться в премьеры дает больше шансов на победу экс-министру финансов Риши Сунаку.

Ранее он заявил, что у него есть «послужной список» в качестве бывшего министра финансов и «четкий план решения самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся».

Согласно The Guardian, в воскресенье вечером о поддержке кандидатуры Сунака заявили 165 сторонников, в том числе экс-министр финансов Надим Захави, нынешний глава казначейства Джереми Хант и министр внутренних дел Грант Шаппс.

Тем временем второй кандидат в премьеры – лидер Палаты общин Пенни Мордонт, как отмечают СМИ, на данный момент пользуется общественной поддержкой 24 парламентариев. Чтобы продолжать бороться за пост премьера ей нужно получить сто голосов к 14:00 понедельника.

В минувший четверг премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила об уходе в отставку. Она возглавляла правительство 45 дней – самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.

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