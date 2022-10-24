США: заявление России об украинской «грязной бомбе» – явная ложь

«Мы отвергаем сообщения об откровенно ложных утверждениях министра Шойгу о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей собственной территории. Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение в качестве предлога для эскалации», – сказала Эдриенн Уотсон.

Ранее в тот же день Киев отверг утверждения Москвы о том, что украинские подразделения планируют применить так называемую «грязную бомбу» против российских войск.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в телефонных разговорах с французскими, турецкими и британскими коллегами. Шойгу также второй раз за три дня поговорил с министром обороны США Ллойдом Остином, о чем сообщается на сайте Пентагона. В объявлении говорилось, что Шойгу запросил звонок. В заявлении добавлено, что Остин отверг все российские предлоги для эскалации, но подтвердил необходимость продолжения общения.

«Если Россия звонит и говорит, что Украина якобы что-то готовит, значит Россия уже все это подготовила», – сказал Зеленский.

В воскресенье вечером президент Украины Владимир Зеленский опроверг утверждения Москвы в социальных сетях о том, что Киев готовит провокации с применением так называемой «грязной бомбы». «Когда Россия звонит и говорит, что Украина якобы что-то готовит, значит, Россия уже все приготовила. Я считаю, что сейчас мир должен реагировать максимально жестко», – сказал Зеленский.

«Россия шантажировала мир возможной радиационной катастрофой на Запорожской АЭС. Это траектория российских ракет, которая проходит в первую очередь над ядерными объектами Украины. Российские военные заминировали плотину и агрегаты Каховской ГЭС и шантажировали взрывом. Россия использует фосфорные боеприпасы, запрещенные противопехотные мины и весь спектр вооружений против гражданской инфраструктуры», – привел в пример украинский президент.