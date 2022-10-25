Репортаж ⟩ Чего пока избежал Николай Осипенко: Rus.Postimees побывал в медотделении тюрьмы

Прокуратура ходатайствовала об аресте политика и предпринимателя Николая Осипенко, которого подозревают в коррупции, но Вируский уездный суд решил, что по состоянию здоровья он не может находиться в предварительном заключении. В связи с этим Rus.Postimees решил узнать, как устроена тюремная медицина, и какие болезни тут могут вылечить.