Прокуратура ходатайствовала об аресте политика и предпринимателя Николая Осипенко, которого подозревают в коррупции, но Вируский уездный суд решил, что по состоянию здоровья он не может находиться в предварительном заключении. В связи с этим Rus.Postimees решил узнать, как устроена тюремная медицина, и какие болезни тут могут вылечить.
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Репортаж ⟩ Чего пока избежал Николай Осипенко: Rus.Postimees побывал в медотделении тюрьмы
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Чего пока избежал Николай Осипенко: Rus.Postimees побывал в медотделении тюрьмы
В каждой эстонской тюрьме есть медицинское отделение, но между ними существуют различия. Например, в Тартуской тюрьме есть психиатрическое отделение, а в Таллиннской тюрьме, в которой побывал Rus.Postimees, есть туберкулезное отделение. В остальном все тюремные медицинские отделения тюрем скорее напоминают самые обычные современные центры здоровья.
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