У дымового датчика тоже есть здоровье

За девять месяцев этого года в жилых зданиях произошёл 21 пожар, в котором погибли и люди. Только в четырех таких домах был работающий датчик дыма. Пожары в жилых зданиях, в которых пострадали люди, произошли в 44 случаях, и лишь в 19 случаях из них был установлен работающий датчик дыма. В ходе домашних консультаций, проведенных в прошлом году, выяснилось, что надлежащим образом установленный и действующий датчик дыма отсутствовал в каждом четвертом жилом помещении.

Это показывает, что спасающих жизнь датчиков в домах Эстонии по-прежнему слишком мало, и это, в свою очередь, повышает риск трагических происшествий. Однако следует учитывать и то, что датчик дыма, как и другие технические устройства, имеет свою продолжительность жизни и по прошествии этого времени его способность вовремя сигнализировать о наличие дыма уменьшается или утрачивается.