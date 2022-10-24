Осень – начало отопительного сезона, и помимо исправности систем отопления необходимо обязательно проверить состояние здоровья дымового датчика, поскольку спасти жизнь может только исправный датчик.
У дымового датчика тоже есть здоровье
За девять месяцев этого года в жилых зданиях произошёл 21 пожар, в котором погибли и люди. Только в четырех таких домах был работающий датчик дыма. Пожары в жилых зданиях, в которых пострадали люди, произошли в 44 случаях, и лишь в 19 случаях из них был установлен работающий датчик дыма. В ходе домашних консультаций, проведенных в прошлом году, выяснилось, что надлежащим образом установленный и действующий датчик дыма отсутствовал в каждом четвертом жилом помещении.
Это показывает, что спасающих жизнь датчиков в домах Эстонии по-прежнему слишком мало, и это, в свою очередь, повышает риск трагических происшествий. Однако следует учитывать и то, что датчик дыма, как и другие технические устройства, имеет свою продолжительность жизни и по прошествии этого времени его способность вовремя сигнализировать о наличие дыма уменьшается или утрачивается.
«Срок службы дымовых датчиков составляет от трех до десяти лет в зависимости от производителя и цены, после этого его работоспособность снижается или исчезает. Поэтому всем, кто установил датчик дыма в доме много лет назад, следует проверить, в каком состоянии он находится. Для этого необходимо снять датчик с потолка и проверить информацию на его оборотной стороне. Там написан срок службы датчика. Если датчик устарел или на оборотной стороне не указано время истечения срока годности, устройство обязательно и немедленно следует заменить», – сказала советник отдела превенции Спасательного департамента Кристина Ээсметс.
Исправный, на первый взгляд, датчик, вполне вероятно, уже прожил свою жизнь. «Устаревший датчик может казаться рабочим, но его электронное содержимое устаревает, и поэтому его работоспособность не может быть гарантирована», – добавила Еэсметс и объяснила, что даже если устаревший датчик издает звук при нажатии на кнопку тестирования, его работоспособность на самом деле может значительно снизиться. Со временем датчик теряет чувствительность и поэтому не может достаточно быстро обнаружить возгорание.
При замене датчика дыма обязательно следуйте инструкциям, прилагаемым к устройству. Соблюдение их обеспечивает правильную работу датчика и наилучшую эффективность. Датчик дыма необходимо установить на потолке комнаты, коридора или прихожей перед спальней – там датчик обнаружит возгорание, начавшееся во всех частях квартиры, и предупредит спящих. Для дополнительной защиты, по возможности, датчик следует установить и в спальне. В многоэтажном доме для дополнительной защиты стоит установить хотя бы по одному датчику дыма на каждом этаже. Поскольку датчик на кухне или в ванной может подавать сигнал тревоги даже тогда, когда пожара нет, то в этих помещениях можно установить датчик температуры.
Датчик дыма стал обязательным в Эстонии с 1 июля 2009 года. Спасательный департамент рекомендует не реже одного раза в месяц проверять датчик, нажимая на тестовую кнопку. С начала 2022 года в зданиях, отапливаемых твердым топливом, также обязателен датчик угарного газа, исправность которого также необходимо регулярно проверять. Устаревший или сломанный датчик необходимо заменить.