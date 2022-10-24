На частоте Sorainen ⟩ Штиль в развитии бизнеса или звездный час для местных инвесторов?

Как правило, инвестиции привлекаются в том случае, если компании не хватает денег для реализации планов по расширению бизнеса (инвестиции дают опору и возможность дойти до своей цели быстрее и эффективнее). Что же делать компании, которая хочет привлечь инвестиции извне? Универсального чек-листа не существует, но Эва дала несколько рекомендаций: что необходимо сделать компании, на что обращать внимание и что иметь ввиду при поиске инвестора. В частности, стоит помнить, что, вероятно, у инвестора имеется свое, отличное от вашего мнение о ведении бизнеса, и вам предстоит решить, готовы ли с этим мириться.