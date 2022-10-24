«На частоте Sorainen» – это серия подкастов, которые ведут эксперты из адвокатского бюро Sorainen в сотрудничестве с новостным порталом Rus.Postimees.
На частоте Sorainen ⟩ Штиль в развитии бизнеса или звездный час для местных инвесторов?
Новый эпизод – о том, что происходит сейчас на рынке: насколько повлияли кризисы последних лет на количество корпоративных сделок, готовы ли инвесторы становиться частью новых проектов и какие возможности имеются для расширения бизнеса.
Гость выпуска – Эва Берлаус, присяжный адвокат, управляющий партнер офиса Sorainen в Латвии и эксперт в области корпоративного права.
За последние несколько лет предприниматели столкнулись с несколькими кризисами: вначале всех настиг стресс и страх неизвестности из-за пандемии коронавируса, затем началась война в Украине. Многие бизнес-решения, в том числе по поводу сделок и инвестиций, были приостановлены, большинство предпринимателей затаилось и боялось сделать лишние движения. Однако ситуация меняется, и предприниматели понимают, что необходимо двигаться дальше. Несмотря на войну в Украине и новый кризис, компании реагируют на ситуации на рынке быстрее и быстрее принимают решения.
Эва Берлаус прокомментировала, что на данный момент ситуация на рынке в нашем регионе достаточно хорошая. Местные, прибалтийские и скандинавские, инвесторы продолжают покупать и инвестировать. Однако зарубежные инвесторы, особенно, из США, более осторожно относятся к нашим проектам, их интерес значительно уменьшился. Во многом это связано с географическим положением Прибалтийских стран: близость к зоне военных действий является фактором повышенного риска и протокол безопасности компаний не позволяет инвесторам вести свою деятельность в нашем регионе.
Зарубежных инвесторов стало значительно меньше, а значит у местных покупателей появляются возможности и перспективы, которых раньше не было.
Как правило, инвестиции привлекаются в том случае, если компании не хватает денег для реализации планов по расширению бизнеса (инвестиции дают опору и возможность дойти до своей цели быстрее и эффективнее). Что же делать компании, которая хочет привлечь инвестиции извне? Универсального чек-листа не существует, но Эва дала несколько рекомендаций: что необходимо сделать компании, на что обращать внимание и что иметь ввиду при поиске инвестора. В частности, стоит помнить, что, вероятно, у инвестора имеется свое, отличное от вашего мнение о ведении бизнеса, и вам предстоит решить, готовы ли с этим мириться.
По многим вопросам, связанным с инвестициями, могут помочь юристы. Эва Берлаус поделилась, что клиенты обращаются с очень разными запросами: некоторые приходят с уже готовыми идеями, а кому-то нужна помощь в поиске инвесторов.
В целом, несмотря на кризис, надо пристально следить за тем, что происходит на рынках, так как некоторые отрасли развиваются стремительно. Эва подчеркивает, что наш рынок не очень большой и не надо стесняться обращаться за помощью или советами, так как нужный контакт часто находится на расстоянии даже не шести рукопожатий, а одного-двух звонков.
В подкасте также обсудили:
Что стоит иметь ввиду перед тем, как начать поиск инвестиций?
Сколько времени занимает процесс выхода на биржу?
Какие есть ещё варианты для расширения бизнеса, помимо инвестиций?
Что такое слияния и поглощения компаний и чем они отличаются?
Какие тенденции существуют на рынке стран Балтии при заключении сделок?
Приятного прослушивания!