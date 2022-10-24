На рынке электроэнергии есть большие надежды на то, что в ближайшем будущем фиксирование рыночной цены снова станет конкурентоспособным. Предпосылкой для этого является инструмент хеджирования рисков, который появится на эстонском рынке электроэнергии с 1 января.
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Рынок фиксированных договоров на электроэнергию переворачивается с ног на голову
Рынок фиксированных договоров на электроэнергию переворачивается с ног на голову
В середине каждого месяца в почтовые ящики тысяч жителей Эстонии попадает нежелательный гость: письмо от продавца электроэнергии, который сообщает, что действовавший до сих пор договор на дешевую электроэнергию истекает в следующем месяце, и необходимо заключить новый договор с существенно более высокой ценой.
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