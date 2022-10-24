Рынок фиксированных договоров на электроэнергию переворачивается с ног на голову

В середине каждого месяца в почтовые ящики тысяч жителей Эстонии попадает нежелательный гость: письмо от продавца электроэнергии, который сообщает, что действовавший до сих пор договор на дешевую электроэнергию истекает в следующем месяце, и необходимо заключить новый договор с существенно более высокой ценой.