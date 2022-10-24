Пн, 24.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Рынок фиксированных договоров на электроэнергию переворачивается с ног на голову

Карл-Роберт Пухм
Рынок фиксированных договоров на электроэнергию переворачивается с ног на голову
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Линия электропередач. Фото иллюстративное.
Линия электропередач. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

На рынке электроэнергии есть большие надежды на то, что в ближайшем будущем фиксирование рыночной цены снова станет конкурентоспособным. Предпосылкой для этого является инструмент хеджирования рисков, который появится на эстонском рынке электроэнергии с 1 января.

В середине каждого месяца в почтовые ящики тысяч жителей Эстонии попадает нежелательный гость: письмо от продавца электроэнергии, который сообщает, что действовавший до сих пор договор на дешевую электроэнергию истекает в следующем месяце, и необходимо заключить новый договор с существенно более высокой ценой.

В неприятной ситуации у потребителя есть, казалось бы, три выхода: универсальная услуга, биржевой пакет или фиксированная цена. На самом деле последний вариант на данный момент даже рассматривать нет смысла, поскольку фиксированные цены на электроэнергию взлетели до небес.

Ключевые слова
Наверх