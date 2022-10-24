За первые девять месяцев этого года прожиточные пособия получили почти 21 000 семей. Это на 12 000 семей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На 61% увеличилось количество получателей прожиточного пособия.
В Эстонии прожиточные пособия получили почти 21 000 семей
- Если за первые три квартала 2021 года прожиточные пособия были выплачены по 46 848 заявлениям, то в этом году было удовлетворено 75 564 заявления.
- За первые девять месяцев 2022 года прожиточное пособие было выплачено на сумму 27 миллионов евро, тогда как за этот же период 2021 года сумма выплаченных пособий составляла 12,4 миллиона евро.
- За два года количество семей, получающих пособие на проживание, увеличилось на 12 165.
- В третьем квартале 2022 года было удовлетворено в общей сложности 27 599 заявлений о прожиточном пособии, что составило 10,8 миллиона евро.
«Задача государства – обеспечить экономическую жизнедеятельность людей и защитить тех, кто из-за роста цен на энергоносители, услуги и товары оказался в сложном финансовом положении, - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Помимо детских и семейных пособий, а также мер, предпринятых для улучшения жизни пожилых людей, в этом году мы повысили прожиточный минимум, а также выделили единовременное пособие для пожилых людей и детей, которое будет выплачено в ноябре».
Расчет прожиточного пособия производится на основе чистого дохода за предыдущий месяц, полученного проживающим отдельно лицом или всеми членами семьи, подлежащих уплате в текущем месяце расходов на жилье с учетом прожиточного минимума. С 1 июня 2022 года прожиточный минимум для отдельно проживающего человека или первого члена семьи составляет 200 евро в месяц, для каждого несовершеннолетнего члена семьи – 240 евро в месяц, а для второго и каждого последующего совершеннолетнего члена семьи – 160 евро в месяц.
С 1 июля 2022 года при расчете прожиточного минимума в расходах учитывается и сумма, направленная на погашение жилищного кредита – по аналогии с возмещением расходов на аренду жилья.
Для получения пособия человек, нуждающийся в помощи, должен не позднее последнего рабочего дня месяца представить в отдел социальной защиты населения своего самоуправления заявление. К заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий право пользования жилой площадью (документ, удостоверяющий право собственности или договор найма), счета за оплату жилищных расходов, подлежащих оплате в текущем месяце (счет за квартплату, электричество, газ и т.д.) и документы, подтверждающие доход членов семьи, проживающих вместе.