В Эстонии прожиточные пособия получили почти 21 000 семей

Если за первые три квартала 2021 года прожиточные пособия были выплачены по 46 848 заявлениям, то в этом году было удовлетворено 75 564 заявления.

За первые девять месяцев 2022 года прожиточное пособие было выплачено на сумму 27 миллионов евро, тогда как за этот же период 2021 года сумма выплаченных пособий составляла 12,4 миллиона евро.

За два года количество семей, получающих пособие на проживание, увеличилось на 12 165.

В третьем квартале 2022 года было удовлетворено в общей сложности 27 599 заявлений о прожиточном пособии, что составило 10,8 миллиона евро.

«Задача государства – обеспечить экономическую жизнедеятельность людей и защитить тех, кто из-за роста цен на энергоносители, услуги и товары оказался в сложном финансовом положении, - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Помимо детских и семейных пособий, а также мер, предпринятых для улучшения жизни пожилых людей, в этом году мы повысили прожиточный минимум, а также выделили единовременное пособие для пожилых людей и детей, которое будет выплачено в ноябре».

Расчет прожиточного пособия производится на основе чистого дохода за предыдущий месяц, полученного проживающим отдельно лицом или всеми членами семьи, подлежащих уплате в текущем месяце расходов на жилье с учетом прожиточного минимума. С 1 июня 2022 года прожиточный минимум для отдельно проживающего человека или первого члена семьи составляет 200 евро в месяц, для каждого несовершеннолетнего члена семьи – 240 евро в месяц, а для второго и каждого последующего совершеннолетнего члена семьи – 160 евро в месяц.

С 1 июля 2022 года при расчете прожиточного минимума в расходах учитывается и сумма, направленная на погашение жилищного кредита – по аналогии с возмещением расходов на аренду жилья.