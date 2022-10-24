Остаются рыцари всегда

Книга «Эзельское имматрикулированное дворянство» – второй том огромного исторического исследования, проводящегося составителем Игорем Коробовым и его коллегой и научным редактором Артуром Модебадзе. Первый том их труда, «Эстляндское имматрикулированное дворянство», увидел свет в 2018 году. На сей раз предметом исследования стал регион Эзельского рыцарства (остров Сааремаа).

Впервые самая разнообразная связанная с Эзелем информация из архивов, базовых справочников, адресных книг и геральдических работ сведена в единую строгую и логическую структуру. Читатель найдет здесь много новых, ранее неопубликованных сведений, его ждут и научные предположения, и небольшие открытия, а главное – впервые на русском языке составлен полный список всех фамилий членов Эзельского рыцарства с кратким биографическим описанием наиболее известных его представителей, а также красочное изображение всех родовых гербов.

Составление подобного рода энциклопедий – изначально коллективный труд. Обычно эта работа незаметна, но требует немалых усилий любого, кто помогает в подготовке книги к печати. В книге помещено предисловие к гербам, написанное ведущим российским геральдистом М. Ю. Медведевым. Им же было выполнено блазонирование (описание – прим. ред.) гербов всех эзельских имматрикулированных родов, а также написаны комментарии и приложения к ним. Данные о современных потомках эзельских родов базируются на личном архиве М. Ю. Катина-Ярцева (Россия).

Пристальное и благожелательное внимание к работе выразил председатель современного Эзельского рыцарства Николай фон Кубе, полезные критические замечания высказал генеалог Эзельского рыцарства Конрад-Удо барон фон Фитингоф-Шель (Германия). Существенная помощь была получена в база данных Genesys Ассоциации Остзейского рыцарства (Verband der Baltischen Ritterschaften), а также в Государственном архиве Дании (Фонд Королевской канцелярии) и др.

Издание содержит также именной и историко-географический указатели. Добавился глоссарий основных терминов, связанных с остзейским (и конкретно с эзельским) рыцарством, в составлении которого неоценимую помощь оказал энциклопедист Тоомас Тамла. Помещена подробная карта местоположения дворянских мыз с перечнем владельцев, годом основания и статусом мызы (названия мыз приведены на русском, немецком и эстонском языках).

Завершает книгу избранная библиография использованных в исследовании источников.