Эвакуация в торговом центре Viru Keskus: что происходит?

С 10:02 до 10:23 в торговом центре Viru Keskus прошли эвакуационные учения, целью которых была проверка того, насколько персонал готов проводить эвакуацию во время пожара, чтобы в случае реальной тревоги гарантировать максимальную готовность обеспечить безопасность посетителей.

«Учения можно считать успешными. Мы получили уверенность в том, что наш персонал может в случае опасности действовать профессионально. Мы понимаем, что подобные учения сопряжены с неудобствами, но они являются единственно возможным способом обеспечить безопасность посетителей и работников в случае реальной опасности. Выражаем благодарность всем участникам за понимание и готовность к сотрудничеству», – прокомментировал прошедшие учения член правления Viru Keskus Гертти Когерманн.