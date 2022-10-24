Шокирующие кадры: двух девочек жестоко избили и засняли все на видео

В соцсетях массово распространяются шокирующие и жестокие видео из Пярну, где несколько девочек-подростков применяли физическую силу для издевательств над несовершеннолетней. Жертву толкают и бьют ногами в лесу. Инцидент произошел в прошлый понедельник, 17 октября.

Другой известный инцидент произошел в субботу, 22 октября, когда 12-летняя девочка подверглась нападению в собственном доме. Якобы девочке отрезали волосы и все засняли.

Компания девочек напала в лесу на другую девочку. Фото: Kuvatõmmis videost

Видео распространяются со скоростью света в Facebook и TikTok. Имена и адреса проживания вовлеченных сторон также публикуются в соцсетях. «Хорошо, что вы обнародовали имена, может быть, они получат заслуженный позор и наказание», – пишет один из комментаторов.

Инцидент расследует полиция

Глава Пярнумааской региональной группы Пярнуского отделения полиции Тыну Кивис рассказал, что за последнюю неделю полиция расследует два разных случая избиения несовершеннолетних в Пярнумаа. «17 октября мы получили сообщение, что в Пярну в Ванапарк, а потом и у реки Пярну три несовершеннолетние девочки, две из них 14 лет и одна 15 лет, избили 13-летнюю девочку и нанесли ей телесные повреждения», – сказал Кивис.

«Вчера, 23 октября, мы получили информацию, что в Пярнумаа в волости Тори в квартире 15-летняя девочка и 14-летняя девочка избили 12-летнюю девочку, которая получила травмы. К счастью, травмы обеих девочек несерьезны. В обоих случаях известно, что нападавшие и потерпевшие были знакомы друг с другом, но по имеющейся информации эти два случая не связаны», – заявили в полиции.

В обоих случаях начато уголовное производство для выяснения обстоятельств. «Мы сотрудничаем с органами защиты детей, молодежными работниками, родителями и другими специалистами, чтобы такие жестокие случаи больше не повторялись и чтобы как подростки, совершившие насилие, так и жертвы получили необходимую помощь», – сказал полицейский.

Не распространяйте видео

По словам веб-констебля Элерин Тетсманн, полиция просит не делится видео избиения в соцсетях.