Украинские беженцы составляют 12 процентов безработных в Эстонии

Согласно предоставленной BNS статистике Кассы по безработице, за прошлую неделю с 17 октября по 23 октября на учет встал 317 украинских беженцев.

На прошлой неделе снят с учета в качестве безработных 101 человек, из них 45 перестали числиться безработными по собственному желанию, а 50 – как нашедшие работу. Всего сняты с учета 7982 человека, 5991 из них приступили к работе.

В Харьюмаа ищут работу 55,7 процента украинских беженцев, в Ида-Вирумаа 10,7 процента, а 9,5 процента в Тартуском уезде.

Женщины составляют 76,9 процента, а мужчины – 23,1 процента вставших на учет и получивших международную защиту беженцев, 10,5 процента относятся к возрастной группе 16–24 года, 75,9 процента к возрастной группе 25-54 года, а 13,5 процента – это люди старше 55 лет.

У 63,3 процента вставших на учет украинских беженцев высшее, а у 12,2 процента специальное образование, 7,5 процента не имеют специального образования, данные об образовании 17,1 процента вставших на учет не известны.

По последней специальности больше всего зарегистрировано работников сферы обслуживания и торговли – 19,6 процента, 15,6 процента составляют специалисты высшего уровня, 11,7 процента – техники и специалисты среднего звена, а 13,1 процента не имеют трудового стажа.