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ФОТО ⟩ Гололед вернулся: на скользкой трассе Таллинн-Тарту пять человек вылетели в кювет

rus.postimees.ee
Гололед вернулся: на скользкой трассе Таллинн-Тарту пять человек вылетели в кювет
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Сегодня утром в Ярвамаа на 67,9-м километре шоссе Таллинн-Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие

По предварительным данным, микроавтобус Renault Trafic, следовавший по старому участку шоссе Таллинн-Тарту, вылетел в кювет.

Машина, следовавшая из Тарту и направлявшаяся в сторону Таллинна. На скользкой дороге водитель не справился с управлением, машина вылетела с дороги и приземлилась в кювет, колесами к верху.

В Renault находились пять человек, никто из них не нуждался в медицинской помощи.

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