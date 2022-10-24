ФОТО ⟩ Гололед вернулся: на скользкой трассе Таллинн-Тарту пять человек вылетели в кювет

По предварительным данным, микроавтобус Renault Trafic, следовавший по старому участку шоссе Таллинн-Тарту, вылетел в кювет.

Машина, следовавшая из Тарту и направлявшаяся в сторону Таллинна. На скользкой дороге водитель не справился с управлением, машина вылетела с дороги и приземлилась в кювет, колесами к верху.