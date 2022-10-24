Производители втихаря уменьшают содержимое упаковок, колбасы наполняют субпродуктами

По словам члена правления сети магазинов с низкими ценами A1000 Market Тармо Лауринга, упаковка сосисок теперь может весить вместо килограмма 900 граммов, а упаковка хлеба уменьшилась с 330 до 240 граммов.

«Чтобы оставаться конкурентоспособными, производители играют с упаковкой и визуально изменяют ее. Если не присмотреться внимательно, то можно не заметить, что на самом деле ты купил меньше продуктов за ту же сумму, чем раньше. По этой причине теперь следует очень внимательно сравнивать не столько цену за упаковку, но и цену за килограмм», – сказал Лауринг.

Не так-то просто незаметно изменить стандартную упаковку супа или консервов. Однако, по словам Лауринга, из-за войны в Украине стеклянных банок уже не хватает, поэтому консервированные супы все чаще помещают в мягкую упаковку, с размером которой играть легче.

Если не присмотреться, можно и не заметить, что на самом деле ты купил меньше продуктов за ту же сумму, чем раньше.

Тармо Лауринг

«Еще одно незаметное для покупателей изменение – использование более дешевого сырья. Особенно в случае мясных продуктов человек должен читать то, что написано мелкими буквами, и смотреть, сколько в колбасе мяса или куриной массы низкого качества. За последний год состав продуктов сместился в сторону последнего, и в копченых колбасах, которые в остальном считаются продуктом более высокого класса, уже содержится много куриного мяса и субпродуктов. Многие люди просто покупают самое дешевое. К счастью, состав должен быть указан на упаковке, чтобы покупатель знал, что приобретает», – сказал Лауринг и добавил, что отдельный вопрос – когда на этикетках написано так мелко, что люди их вообще не могут прочитать.

«Понятно, что затраты производителей выросли, и они пытаются удерживать их на низком уровне. Например, свежее мясо все чаще привозят из стран, где производство больше субсидируется, и в этом случае эстонскому производителю сложнее держаться на плаву. Однако потребитель должен оставаться внимательным, потому что разница в ценах между дорогими и дешевыми магазинами выросла почти на треть», – сказал Лауринг.