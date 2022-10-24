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Завтра за частичным солнечным затмением можно будет проследить из Тартуской обсерватории

BNS
Завтра за частичным солнечным затмением можно будет проследить из Тартуской обсерватории
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Фото: Tartu ülikooli muuseum

Во вторник над Эстонией можно будет увидеть частичное солнечное затмение – в Тартуской обсерватории за ним можно будет проследить через два разных телескопа.

Об этом BNS сообщили в пресс-службе обсерватории, отметив, что над Тарту частичное солнечное затмение начнется в 12:13, достигнет максимума в 13:24 и завершится в 14:35. В пик затмения Луна закроет чуть больше половины Солнца.

Для наблюдения за «встречей» Луны и Солнца Тартуская обсерватория открыта с 12:00. Наблюдение начинается в 12:30 и продлится два часа.

За солнечным затмением нельзя следить без защиты глаз, иначе зрение может серьезно ухудшиться. Из домашних средств для этого могут подойти, например, два сложенных вместе CD-диска вместе, а также защитная маска сварщика. Обычные солнцезащитные очки для наблюдения за солнечным затмением не подходят.

В Тартуской обсерватории частное солнечное затмение можно наблюдать с помощью как телескопа Цейсса, которому более ста лет, так и небольшого солнечного телескопа, расположенного за пределами обсерватории и имеющего подходящие фильтры для наблюдения. Для просмотра без телескопа всем желающим будут раздавать CD-диски.

За движением Солнца и Луны можно также будет наблюдать через установленный во дворе обсерватории телескоп, а наблюдение в большой телескоп, расположенный в башне, стоит 3 евро.

В пасмурную погоду можно посмотреть трансляцию затмения в зале обсерватории, которую комментируют кураторы образовательных программ музея Тартуского университета Кярт Соева и Каарел Ныммела.

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