Завтра за частичным солнечным затмением можно будет проследить из Тартуской обсерватории

Об этом BNS сообщили в пресс-службе обсерватории, отметив, что над Тарту частичное солнечное затмение начнется в 12:13, достигнет максимума в 13:24 и завершится в 14:35. В пик затмения Луна закроет чуть больше половины Солнца.

Для наблюдения за «встречей» Луны и Солнца Тартуская обсерватория открыта с 12:00. Наблюдение начинается в 12:30 и продлится два часа.

За солнечным затмением нельзя следить без защиты глаз, иначе зрение может серьезно ухудшиться. Из домашних средств для этого могут подойти, например, два сложенных вместе CD-диска вместе, а также защитная маска сварщика. Обычные солнцезащитные очки для наблюдения за солнечным затмением не подходят.

В Тартуской обсерватории частное солнечное затмение можно наблюдать с помощью как телескопа Цейсса, которому более ста лет, так и небольшого солнечного телескопа, расположенного за пределами обсерватории и имеющего подходящие фильтры для наблюдения. Для просмотра без телескопа всем желающим будут раздавать CD-диски.

За движением Солнца и Луны можно также будет наблюдать через установленный во дворе обсерватории телескоп, а наблюдение в большой телескоп, расположенный в башне, стоит 3 евро.