В реку Нарва заселили около 250 молодых особей осетра, чтобы помочь восстановить популяцию осетровых в Балтийском море. Таким образом стартовал пятилетний проект LIFE «Восстановление популяции балтийского осетра в водах Эстонии». Всего в реки Нарва и Пярну планируется заселить более 500 000 особей молоди осетра.
Популяцию балтийского осетра в Эстонии восстановят за пять лет
О работах по восстановлению популяции осетров сообщила пресс-служба Центра управления государственными лесами (RMK).
К концу прошлого века первоначальная популяция осетров в Балтийском море была полностью уничтожена. Последняя известная дикая особь была поймана в водах Эстонии в 1996 году. Эта рыба была 2,9 метра в длину и весила 136 килограммов.
Двухлетняя молодь осетра, одного из древнейших видов рыб Балтийского моря, была сегодня заселена в реку Нарва, где она будет жить до тех пор, пока не спустится в море.
«В море осетры сначала живут и питаются в прибрежных водах, где из-за особой формы тела им грозит опасность запутаться в рыболовных сетях. Осетры могут жить до ста лет, вырастать до 5 метров в длину и весить до 600 килограммов. Осетры достигают половой зрелости в возрасте 15-20 лет, когда они возвращаются в родную реку на нерест. Нерест повторяется каждый 2-5 лет», – сказал Куннар Клаас, руководитель отдела рыбоводства Пылулаского рыбопитомника RMK.
По словам министра окружающей среды Мадиса Калласа, повторное заселение осетровых в их бывшую родную реку – Нарву – является событием международного значения.
«Совместными усилиями нескольких стран мы работаем над восстановлением биоразнообразия Балтийского моря и надеемся, что в будущем популяция осетра снова будет в таком хорошем состоянии, что рыбаки смогут ловить его сетями», – сказал министр окружающей среды.
Научный руководитель проекта Меэлис Тамбетс из Эстонского центра природоохраны признал, что единственный способ восстановить популяцию исчезнувшего вида рыб – это его повторное заселение.
«Поскольку осетры живут очень долго и достигают половой зрелости относительно поздно, заселение должно производиться в больших масштабах и в течение более длительного периода времени. Для достижения наилучшего результата заселяется рыба разного возраста», – уточнил Тамбетс.
Для сбора данных о предпочтениях осетровых в местах обитания и миграциях, часть рыб помечают телеметрическими метками. Рыба также помечается внешними метками, чтобы рыбаки и рыболовы могли участвовать в сборе данных о миграциях и темпах роста осетров.
«Только вместе мы сможем восстановить популяцию осетровых, поэтому просим вас сообщать о выловленной рыбе по указанному на метке номеру телефона 517 6886 или по адресу эл. почте meelis.tambets@gmail.com. Мы собираем информацию как о жизнеспособных осетрах, выпущенных с меткой, так и о осетрах, случайно погибших в сетях», – добавил Меэлис Тамбетс.
RMK и ELK заселяли осетров в наши воды и в предыдущие годы, но начатый совместный проект «Восстановление популяции балтийского осетра в водах Эстонии» (LIFE Baltic Sturgeon) в сотрудничестве с Институтом природных ресурсов Финляндии (LUKE) придаст новый импульс этой деятельности.
«Целью проекта программы LIFE является выполнение утвержденного в 2020 году Комиссией по защите морской среды Балтийского моря HELCOM плана защиты и восстановления балтийского осетра в Эстонии на период 2019–2029. Проект LIFE заканчивается в декабре 2027 года. При разведении, заселении, изучении миграций и сборе данных молоди осетров осуществляется тесное сотрудничество с учреждениями и экспертами других стран Балтийского моря для достижения наилучшего возможного результата в восстановлении популяции», – пояснил Март Тальфельдт, координатор международного проекта LIFE Baltic Sturgeon отдела рыбоводства Пылулаского рыбопитомника RMK.
Проект на 75 процентов финансируется из фонда LIFE Европейского союза. Кроме того, бюджетирование идет со стороны Министерства окружающей среды и Центра инвестиций в окружающую среду, а также от организаторов проекта.