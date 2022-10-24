Популяцию балтийского осетра в Эстонии восстановят за пять лет

О работах по восстановлению популяции осетров сообщила пресс-служба Центра управления государственными лесами (RMK).

К концу прошлого века первоначальная популяция осетров в Балтийском море была полностью уничтожена. Последняя известная дикая особь была поймана в водах Эстонии в 1996 году. Эта рыба была 2,9 метра в длину и весила 136 килограммов.

Двухлетняя молодь осетра, одного из древнейших видов рыб Балтийского моря, была сегодня заселена в реку Нарва, где она будет жить до тех пор, пока не спустится в море.

«В море осетры сначала живут и питаются в прибрежных водах, где из-за особой формы тела им грозит опасность запутаться в рыболовных сетях. Осетры могут жить до ста лет, вырастать до 5 метров в длину и весить до 600 килограммов. Осетры достигают половой зрелости в возрасте 15-20 лет, когда они возвращаются в родную реку на нерест. Нерест повторяется каждый 2-5 лет», – сказал Куннар Клаас, руководитель отдела рыбоводства Пылулаского рыбопитомника RMK.

По словам министра окружающей среды Мадиса Калласа, повторное заселение осетровых в их бывшую родную реку – Нарву – является событием международного значения.

«Совместными усилиями нескольких стран мы работаем над восстановлением биоразнообразия Балтийского моря и надеемся, что в будущем популяция осетра снова будет в таком хорошем состоянии, что рыбаки смогут ловить его сетями», – сказал министр окружающей среды.