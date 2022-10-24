В Эстонию придет новый скандинавский банк

Об этом BNS сообщила пресс-служба Fjord Bank, отметив, что свои услуги банк предлагает только через цифровые каналы. В качестве первой услуги в Эстонии будут запущены беззалоговые небольшие кредиты до 20 000 евро, сообщил Fjord Bank. Реальные кредитные операции в Эстонии начались в сентябре.

В 2022 году банк планирует значительно увеличить как депозитный, так и кредитный портфели, поставив целью по сравнению с 2021 годом – также первым годом работы – утроить объемы продаж

«В эстонской прессе много говорилось, что местные процентные ставки по потребительским кредитам в несколько раз выше, чем в среднем по еврозоне, и, по мнению Банка Эстонии, одной из причин этого является отсутствие здесь конкуренции. Я считаю, что своей деятельностью мы определенно можем внести свой вклад в улучшение этой ситуации», – прокомментировал выход банка на эстонский рынок генеральный директор Fjord Bank Вейко Кандла.