Из стабилизационного резерва страны вновь исчезло несколько миллионов евро

Согласно закону, целью управления стабилизационным резервом является обеспечение сохранности и ликвидности активов и получение максимального дохода в рамках установленных ограничений. При этом, согласно отчету запаса резервов, в современных рыночных условиях стоимость управления активами должна быть минимизирована.

По состоянию на конец третьего квартала средства резерва в основном инвестируются в государственные облигации ЕС с очень низким кредитным риском, которые составляют 69,9% размещений. В облигации кредитных организаций и остатки на счетах размещены 27,9 процента, а ​​оставшиеся 2,2 процента – в корпоративные облигации.

Облигации Бельгии, Bpifrance Financement и Франции составляют наибольшую долю размещений – 19,5%, 17,6% и 12,4% соответственно. Облигации составляют 99,7 процента инвестиций резерва и баланс счета 0,3 процента. В целях обеспечения сохранности резервных фондов 85,7 процента объема резерва составляют вложения в эмитентов с наивысшим кредитным рейтингом.

Согласно отчету, в третьем квартале доходность облигаций еврозоны значительно выросла. Основная причина – высокая инфляция, которая заставила центральные банки повысить ключевые процентные ставки для сдерживания инфляции. В то время как из-за опасений экономического спада в июле цены на облигации выросли, в августе и сентябре цены на облигации упали.

Доходность резерва за предыдущий квартал составила -2,81 процента, а доходность стандартного портфеля за соответствующий период – -2,15 процента. Доходность резерва с начала года на конец сентября 2022 года составила -2,39 процента, доходность стандартного портфеля за соответствующий период – -1,34 процента.