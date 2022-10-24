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Philips массово увольняет сотрудников

BNS
Philips массово увольняет сотрудников
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Логотип Philips.
Логотип Philips. Фото: oleschwander / Shutterstock.com

Голландский производитель медицинского оборудования Philips заявил в понедельник, что сократит 4000 рабочих мест, поскольку штраф в размере 1,3 миллиарда евро за дефектные респираторы привел к убыткам компании.

Было обнаружено, что маски Philips для защиты от апноэ имеют неисправность, из-за которой пользователи масок могут вдыхать токсичные химические вещества. В прошлом компания была оштрафована за неисправное оборудование.

В настоящее время в Philips работает около 80 000 сотрудников в более чем ста странах мира.

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