Голландский производитель медицинского оборудования Philips заявил в понедельник, что сократит 4000 рабочих мест, поскольку штраф в размере 1,3 миллиарда евро за дефектные респираторы привел к убыткам компании.
Philips массово увольняет сотрудников
Philips массово увольняет сотрудников
Было обнаружено, что маски Philips для защиты от апноэ имеют неисправность, из-за которой пользователи масок могут вдыхать токсичные химические вещества. В прошлом компания была оштрафована за неисправное оборудование.
В настоящее время в Philips работает около 80 000 сотрудников в более чем ста странах мира.