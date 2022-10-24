На этапе Кубка Европы среди кадетов, который проходил в минувшие выходные в Риге, наши дзюдоисты завоевали одну золотую и три бронзовые медали.
Золото и три бронзы! Эстонские дзюдоисты завоевали на этапе Кубка Европы четыре медали
Валерия Ушанова выступала в весовой категории до 70 кг и в полуфинале победила финскую спортсменку Ислу Эрккила. В финале Ушанова вышла против Марты Навицкайте (Литва), которую победила иппоном и завоевала золотую медаль.
Саад Дикаев, соревновавшийся в весовой категории до 73 кг, в первой встрече победил латыша Маркуса Помасковса, но проиграл украинцу Тарасу Нельзеву. Дикаев прошел в утешительный круг и победил в нем финна Кристофера Пертельсона и эстонца Кристиана-Маркуса Казесалу. В матче за бронзу Дикаев вышел против украинца Антона Клименко, которого победил иппоном за 10 секунд.
Среди мальчиков-тяжеловесов Эстонию представлял Кабриэль Кирна, который в первом круге был свободен, но затем победил украинца Микиту Тульских. Кирна продолжил борьбу в полуфинале, но проиграл литовцу Денису Максимову. Он прошел в утешительный круг и победил Давида Салахова (Украина), завоевав тем самым бронзовую медаль.
У спротсменки Эммы-Мелис Актас было две соперницы в тяжелом весе. В первом матче она победила Ругиле Стасиулюте (Литва), но проиграла польке Зузанне Банашевской. Наша спортсменка завоевала бронзовую медаль.