Золото и три бронзы! Эстонские дзюдоисты завоевали на этапе Кубка Европы четыре медали

Валерия Ушанова выступала в весовой категории до 70 кг и в полуфинале победила финскую спортсменку Ислу Эрккила. В финале Ушанова вышла против Марты Навицкайте (Литва), которую победила иппоном и завоевала золотую медаль.

Саад Дикаев, соревновавшийся в весовой категории до 73 кг, в первой встрече победил латыша Маркуса Помасковса, но проиграл украинцу Тарасу Нельзеву. Дикаев прошел в утешительный круг и победил в нем финна Кристофера Пертельсона и эстонца Кристиана-Маркуса Казесалу. В матче за бронзу Дикаев вышел против украинца Антона Клименко, которого победил иппоном за 10 секунд.

Среди мальчиков-тяжеловесов Эстонию представлял Кабриэль Кирна, который в первом круге был свободен, но затем победил украинца Микиту Тульских. Кирна продолжил борьбу в полуфинале, но проиграл литовцу Денису Максимову. Он прошел в утешительный круг и победил Давида Салахова (Украина), завоевав тем самым бронзовую медаль.