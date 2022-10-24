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Комиссар по вопросам здравоохранения Европейской комиссии посетит Эстонию

BNS
Комиссар по вопросам здравоохранения Европейской комиссии посетит Эстонию
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Комиссар по здравоохранению и правам потребителей Стелла Кириакидес.
Комиссар по здравоохранению и правам потребителей Стелла Кириакидес. Фото: Erakogu

В понедельник и вторник Эстонию посетит Стелла Кириакидес, комиссар Европейской комиссии по вопросам здравоохранения и продовольствия.

Комиссар встретится с премьер-министром Каей Каллас, министром сельской жизни Урмасом Круузе и министром здравоохранения и труда Пеэпом Петерсоном, а также посетит онкологический центр Северо-Эстонской региональной больницы.

Во вторник в 11:45 комиссар Кириакидес и министр Петерсон проведут совместную пресс-конференцию, которую также можно будет посмотреть в прямом эфире.

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