В понедельник и вторник Эстонию посетит Стелла Кириакидес, комиссар Европейской комиссии по вопросам здравоохранения и продовольствия.
Комиссар по вопросам здравоохранения Европейской комиссии посетит Эстонию
Комиссар по вопросам здравоохранения Европейской комиссии посетит Эстонию
Комиссар встретится с премьер-министром Каей Каллас, министром сельской жизни Урмасом Круузе и министром здравоохранения и труда Пеэпом Петерсоном, а также посетит онкологический центр Северо-Эстонской региональной больницы.
Во вторник в 11:45 комиссар Кириакидес и министр Петерсон проведут совместную пресс-конференцию, которую также можно будет посмотреть в прямом эфире.