Комиссар по вопросам здравоохранения Европейской комиссии посетит Эстонию

Комиссар встретится с премьер-министром Каей Каллас, министром сельской жизни Урмасом Круузе и министром здравоохранения и труда Пеэпом Петерсоном, а также посетит онкологический центр Северо-Эстонской региональной больницы.

Во вторник в 11:45 комиссар Кириакидес и министр Петерсон проведут совместную пресс-конференцию, которую также можно будет посмотреть в прямом эфире.