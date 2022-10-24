Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выплатил России компенсацию за перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, сообщает news.ru со ссылкой на «Спорт-Экспресс».
Сумма не разглашается. UEFA компенсировал России перенос финала Лиги чемпионов
Сумма не разглашается. UEFA компенсировал России перенос финала Лиги чемпионов
По словам гендиректора оргкомитета по подготовке финального матча Алексея Сорокина, вопрос полностью урегулирован.
«Все компенсации со стороны UEFA выплачены всем подрядным организациям. Вопрос закрыт. UEFA ничего не должен теперь», — сказал он.
Сорокин добавил, что никаких трудностей с выплатой компенсации не возникало, просто долго обсуждалась сумма. Итоговый размер возмещения он не назвал.
Финал Лиги чемпионов должен был пройти 28 мая 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Однако UEFA свои решением перенес его в Париж. Поединок между «Реалом» и «Ливерпулем» принимал стадион «Стад де Франс». Победу в матче одержал мадридский клуб со счетом 1:0.
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