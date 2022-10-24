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Сумма не разглашается. UEFA компенсировал России перенос финала Лиги чемпионов

rus.postimees.ee
Сумма не разглашается. UEFA компенсировал России перенос финала Лиги чемпионов
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Лига чемпионов UEFA, логотип.
Лига чемпионов UEFA, логотип. Фото: imago/Jan Huebner

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выплатил России компенсацию за перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, сообщает news.ru со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

По словам гендиректора оргкомитета по подготовке финального матча Алексея Сорокина, вопрос полностью урегулирован.

«Все компенсации со стороны UEFA выплачены всем подрядным организациям. Вопрос закрыт. UEFA ничего не должен теперь», — сказал он.

Сорокин добавил, что никаких трудностей с выплатой компенсации не возникало, просто долго обсуждалась сумма. Итоговый размер возмещения он не назвал.

Финал Лиги чемпионов должен был пройти 28 мая 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Однако UEFA свои решением перенес его в Париж. Поединок между «Реалом» и «Ливерпулем» принимал стадион «Стад де Франс». Победу в матче одержал мадридский клуб со счетом 1:0.

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