Сумма не разглашается. UEFA компенсировал России перенос финала Лиги чемпионов

По словам гендиректора оргкомитета по подготовке финального матча Алексея Сорокина, вопрос полностью урегулирован.

«Все компенсации со стороны UEFA выплачены всем подрядным организациям. Вопрос закрыт. UEFA ничего не должен теперь», — сказал он.

Сорокин добавил, что никаких трудностей с выплатой компенсации не возникало, просто долго обсуждалась сумма. Итоговый размер возмещения он не назвал.