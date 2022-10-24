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Тянак предъявил Hyundai ультиматум, но просчитался

rus.postimees.ee
Тянак предъявил Hyundai ультиматум, но просчитался
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Отть Тянак.
Отть Тянак. Фото: Nikos Katikis/Dppi

Поздно вечером в воскресенье пришла новость, что Отть Тянак покиент команду Hyundai после завершения сезона. Ходят разные слухи о том, почему это произошло.

Не секрет, что в этом сезоне Тянак был очень критичен в отношении команды Hyundai. Все началось с того, что в прошлом году команда осталась далеко позади конкурентов в разработке гибридного автомобиля. Вдобавок, в течение года ушедшему руководителю команды Андреа Адамо так и не было найдено замены, его обязанности до сих пор исполняет Жюльен Монсе.

В августе, после этапа чемпионата мира в Бельгии, Тянак и вовсе заявил, что Монсе не соответствует должности. Действительно, французу приходится работать на двух должностях, поэтому с руководством командой у него не все идет гладко. По меньшей мере, по стандартам Оття Тянака.

Испанский портал, посвященный автоспорту, motor.es пишет, что, по слухам, наш чемпион мира 2019 года поставил команде ультиматум: или он или Монсе. И кажется, что руководство Hyundai предпочло самому быстрому гонщику уверенного «автомобилиста» - как сказал Тянак.

«Отть был сильным лидером, заставляя как себя, так и команду искать возможности развития и пути к победе. Недавно мы получили хорошие результаты с нашими машинами», - сказал Монсе после сообщения об уходе Оття Тянака.

«Мы будем по нему скучать, но это наша возможность заново построить себя. Мы размышляем о гонщиках будущего сезона, и хотя решение Отт было не таким, каким мы бы хотели, это открывает перед нами разные возможности», - сказал Жюльен Монсе.

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