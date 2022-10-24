Встреча Рейнсалу с Тихановской: Евросоюз должен политически изолировать Лукашенко

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что белорусские власти причастны к жестокой войне России против Украины, которая длится более полугода. «Российская армия использует белорусские боеприпасы, запчасти и территорию для нанесения авиаударов по Украине, что делает Лукашенко и белорусское руководство участниками войны», – добавил он.

Рейнсалу подчеркнул, что необходимо принимать решения на уровне Евросоюза по оказанию давления на режим Александра Лукашенко, в первую очередь посредством политической изоляции и ужесточения санкций.

Министр иностранных дел подтвердил, что Эстония будет твердо поддерживать демократические усилия белорусской оппозиции и гражданского общества, чтобы нарушения прав человека и международного права в стране не остались незамеченными. «Международное сообщество должно и впредь выступать за безоговорочное и немедленное освобождение всех политзаключенных в Беларуси и привлечение к ответственности организаторов репрессий», – сказал Рейнсалу.

Чтобы голос демократической Беларуси был услышан на международной арене, Эстония организовала несколько дискуссий с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в ​​кулуарах Генассамблеи ООН, в которых приняли участие представители разных стран, аналитических центров и компаний.