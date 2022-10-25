Грецкий: потеря Россией контроля над Херсоном нанесет страшный удар по имиджу Путина

Тоже очень важное сопутствующее обстоятельство — значительное увеличение КПД украинской армии в отражении атак с использованием этих дронов. За последние три недели ситуация для украинцев значительно улучшилась. В конце сентября ВСУ признали, что иранские дроны представляют серьезную проблему. В середине октября появились сообщения, что у ВСУ стало получаться сбивать до 60 процентов этих дронов. А на прошлой неделе было объявлено, что этот показатель вырос до 85 процентов.
Германия уже активно поставляет Киеву зенитные комплексы, которые очень результативны в работе по этим дронам. И другие страны тоже поставляют Украине такие комплексы. Очевидно, что к концу года этот КПД еще увеличится. Поэтому ситуация с Красовским, которого теперь осаживают его же коллеги по пропаганде, действительно выглядит мессиджем, посылаемым кремлевской администрацией, суть которого — что мы, мол, совсем не страшные, с нами можно договариваться.
Ведь, например, и замглавы МИДа России Сергей Рябков дал на днях интервью «Известиям», в котором он говорит, что Россия считает возможным создание зоны безопасности на территории Запорожской АЭС. Всего два месяца назад такая мера российским руководством безоговорочно отвергалась.
- C утверждением о том, что российские военные в данный момент не собираются сдавать Херсон ВСУ, а готовятся к обороне города, выступил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде». Буданов утверждает, что, по его данным, россияне создают иллюзию того, что все пропало, и в то же время заводят в Херсон новые подразделения и готовят улицы города к обороне. Действительно ли об отступлении российских войск из Херсона, скорее всего, речи не идет, и скоро там могут начаться масштабные бои?