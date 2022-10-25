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Грецкий: потеря Россией контроля над Херсоном нанесет страшный удар по имиджу Путина

Павел Соболев
, журналист
Грецкий: потеря Россией контроля над Херсоном нанесет страшный удар по имиджу Путина
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  • Разговорами о «грязной бомбе» Кремль в очередной раз пытается нарушить единство союзников Украины
  • Российская элита до сих пор хранит свои богатства на Западе, поэтому она не хочет ядерной войны
  • Бойцы ВСУ отлично знают Херсон, поэтому могут получить преимущество в уличных боях с оккупантами

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, приглашенный научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий среди прочего ответил на вопросы, касающиеся предупреждений о «грязной бомбе», которые Сергей Шойгу делал коллегам в западных странах, а также данных украинской разведки о планах российских военных в Херсоне.

- Франция, Великобритания и США выпустили заявление, в котором назвали явно ложным предупреждение министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина готовится взорвать «грязную бомбу». Три страны указали, что это выглядит как предлог для эскалации войны Россией. Для чего Шойгу доносил по телефону такую информацию до коллег в США, Великобритании и Франции, если было ясно, что ему наверняка никто не поверит?

- Шойгу просто запустил грубую дезинформационную кампанию, направленную именно на страны Запада. Цели у этой кампании те же самые, что были у Кремля в последние месяцы: посеять разлад среди западных стран в вопросе о поддержке Украины. Пошел уже девятый месяц войны, а уровень консолидации западных государств по этой теме остается чрезвычайно высоким.

Многим людям казалось, что именно недостаточное единство Запада может сделать положение Украины уязвимым. В том, что Украина сама готова сражаться против агрессора, никто не сомневался. Зато хватало сомнений насчет того, что западный мир сможет выступить единым фронтом в экономической и военной поддержке Киева. Однако западный мир показал такое единство, и по прошествии восьми месяцев войны хорошо видно, что это единство никуда не пропало.

Украина продолжает получать от Запада деньги, вооружения, разведывательную информацию. Шойгу же просто знает, что в Германии, во Франции, в других странах Запада все-таки есть довольно заметные политические силы, которые считают нужным урегулировать военный конфликт путем переговоров. Россия пытается усиливать соответствующий информационный фон, она старается продвигать эту повестку, в русле которой Западу стоит перестать помогать Украине и вместо этого начать убеждать Украину договариваться с Россией.

Однако эта дезинформация сейчас не приносит никакого эффекта. Мы видим, что позиция Запада остается неизменной. Совместное заявление, которое сделали министры обороны США, Великобритании и Франции после звонков Шойгу, это очень убедительно демонстрирует.

- Американский институт изучения войны указал, что заявления Сергея Шойгу о «грязной бомбе» вряд ли свидетельствуют о подготовке России к применению нестратегического ядерного оружия. При этом американские военные эксперты считают, что применение такого оружия не позволило бы Путину добиться его военных целей, поскольку, вероятно, ни Украина, ни Запад на уступки уже не пойдут. Можно ли действительно сказать, что ядерный шантаж Кремля уже не работает и что в случае применения ядерного оружия Россия не склонила бы Запад и Украину к переговорам, а, скорее, подставила бы саму себя под удар?

- Во-первых, нужно помнить, что угрозы ядерной дубинкой стали использоваться Кремлем достаточно давно, и использовались в последнее время достаточно часто. И получилось так, что мировое сообщество уже начало привыкать к этому нарративу. Оно не воспринимает теперь его так же остро, как воспринимало раньше. Также в мире давно привыкли и к тому, что Владимир Путин очень часто лжет в лицо своим партнерам.

Во-вторых, российские элиты до сих пор остаются очень тесно интегрированными в западный финансовый мир, даже несмотря на введенные санкции. Свои активы, свои сбережения эта элита предпочитает хранить на Западе, например, через офшорные компании. Состояния этих людей находятся в странах Западной Европы и Северной Америки. Рисковать этими своим активами российская элита не хочет. Это очень важно в том смысле, что применение Россией ядерного оружия не может зависеть только от Путина.

На самом деле не существует никакой ядерной кнопки, на которую может нажать один человек, после чего будет нанесен ядерный удар. Чтобы этот удар был нанесен, нужно выполнить серию алгоритмов, и для этого требуется не один человек, не два, и даже не пять человек. Любой человек, который задействован в этом процессе, может сказать «нет», может отказаться выполнить свою функцию, так что никаких гарантий, что возможное решение Путина о применении ядерного оружия будет на самом деле реализовано, не имеется.

И, наконец, ведь уже в самом начале войны страны Запада дали понять Кремлю, что если Россия примет решение даже об очень ограниченном использовании ядерного оружия, то ответ Запада последует незамедлительно. Причем он может последовать даже раньше, чем какие-то российские военные подразделения успеют завершить перемещения и приготовления, необходимые для нанесения ядерного удара. Думаю, в Кремле не оставили без внимания этот сигнал и очень хорошо понимают его серьезность. И осознают все риски, с которыми сопряжено применение ядерных вооружений.

- Главред российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян объявила, что приостанавливает сотрудничество с телеведущим Антоном Красовским, который в своей программе сказал, что украинских детей, считающих, что Украина оккупирована Россией, следует топить. Впрямь ли речь идет о случае, когда один из российских пропагандистов так увлекся, что напугал даже своих коллег? Или российская пропаганда сознательно устраивает сейчас такие истории, чтобы «очеловечиться», смягчить образ российской власти таким образом, чтобы та показалась договороспособной?

- Начнем с того, что в официальных российских СМИ градус ненависти к Украине поддерживался на очень высоком уровне с самого начала войны. Постепенно повышать его стали уже с 2014 года, а начало этому процессу было положено еще во времена «Оранжевой революции». Именно тогда в российской государственной прессе стало принято высказываться об Украине уничижительно. Уже тогда впервые об украинской власти стали говорить как о нацистском политическом режиме. Или как о фашистском.

Петр Толстой уже в 2007 году называл Украину «этой южной провинцией», подразумевая, что речь идет о провинции России. Накал этой пропаганды делался со временем все сильнее, но произошедшее с Красовским, мне кажется, надо рассматривать в более широком контексте. Красовский произнес свои слова в то же самое время, когда Шойгу стал звонить коллегам в западных странах и рассказывать про какую-то «грязную бомбу», якобы собранную в Украине.

Тоже одновременно с этим Израиль нанес удар в Сирии, по объекту рядом с аэропрортом Дамаска, где велось производство иранских дронов. Там в этот момент велись работы по расширению линий производства и увеличению складских площадей. Оборудование туда поставлялось Корпусом стражей исламской революции, так что Иран был в этом всем задйествован, и поэтому очевидно, что после израильского удара России будет очень трудно рассчитывать на продолжение поставок этих дронов такими же высокими темпами. А имеющиеся у России запасы этих дронов уже тают.

Тоже очень важное сопутствующее обстоятельство — значительное увеличение КПД украинской армии в отражении атак с использованием этих дронов. За последние три недели ситуация для украинцев значительно улучшилась. В конце сентября ВСУ признали, что иранские дроны представляют серьезную проблему. В середине октября появились сообщения, что у ВСУ стало получаться сбивать до 60 процентов этих дронов. А на прошлой неделе было объявлено, что этот показатель вырос до 85 процентов.

Германия уже активно поставляет Киеву зенитные комплексы, которые очень результативны в работе по этим дронам. И другие страны тоже поставляют Украине такие комплексы. Очевидно, что к концу года этот КПД еще увеличится. Поэтому ситуация с Красовским, которого теперь осаживают его же коллеги по пропаганде, действительно выглядит мессиджем, посылаемым кремлевской администрацией, суть которого — что мы, мол, совсем не страшные, с нами можно договариваться.

Ведь, например, и замглавы МИДа России Сергей Рябков дал на днях интервью «Известиям», в котором он говорит, что Россия считает возможным создание зоны безопасности на территории Запорожской АЭС. Всего два месяца назад такая мера российским руководством безоговорочно отвергалась.

- C утверждением о том, что российские военные в данный момент не собираются сдавать Херсон ВСУ, а готовятся к обороне города, выступил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде». Буданов утверждает, что, по его данным, россияне создают иллюзию того, что все пропало, и в то же время заводят в Херсон новые подразделения и готовят улицы города к обороне. Действительно ли об отступлении российских войск из Херсона, скорее всего, речи не идет, и скоро там могут начаться масштабные бои?

- Если говорить об обороне города, то есть об уличных боях, то обороняющаяся сторона практически всегда несет менее значительные потери в личном составе, чем несет старающийся занять город противник. Скорее всего, Министерство обороны России поставило перед российскими войсками задачу не уходить из Херсона. Ясно, что эта задача — не столько военная, сколько политическая.

Потеря Херсона стала бы очень сильным имиджевым ударом по Путину, по его так называемой «специальной военной операции». Поэтому вполне вероятно, что из Кремля военным поступило распоряжение любой ценой удерживать Херсон. Несмотря на приближающуюся зиму и на то, что инфраструктура этого города практически уничтожена. В этой ситуации тяжело будет и военным, и гражданским лицам. Сложность положения российских военных будет усугубляться тем, что окажется крайне затруднен подвоз боеприпасов и экипировки, поскольку все три моста через Днепр, которые служили маршрутами поставок, подорваны.

Конечно, российских военных пытаются снабжать боеприпасами с помощью речных барж, но этот транспорт очень эффективно обстреливается силами ВСУ. Ясно, что предстоящая зима станет решающим периодом в боях за Херсон, который, по всей вероятности, Россия все-таки изо всех сил будет стараться удержать под своим контролем. Россия будет стараться нанести там украинским силам максимально значительный урон. С очень высокой долей вероятности можно сказать, что никакого отступления из Херсона российская армия до конца этой осени не предпримет.

Украинская армия может попытаться взять Херсон штурмом, однако в ходе этой войны было очень хорошо заметно, что и украинская политическая власть, и украинские военачальники стараются беречь жизни своих бойцов, а штурм невозможен без большого количества потерь среди штурмующих. Однако в то же самое время украинские военные гораздо лучше знают Херсон, чем оккупанты, что могло бы в условиях уличных боев в такой ситуации дать заметные преимущества именно украинцам. Киеву предстоит тщательно проанализировать ситуацию и решить, как украинским силам следует действовать в Херсоне.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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