Грецкий: потеря Россией контроля над Херсоном нанесет страшный удар по имиджу Путина

Однако эта дезинформация сейчас не приносит никакого эффекта. Мы видим, что позиция Запада остается неизменной. Совместное заявление, которое сделали министры обороны США, Великобритании и Франции после звонков Шойгу, это очень убедительно демонстрирует.

- Американский институт изучения войны указал, что заявления Сергея Шойгу о «грязной бомбе» вряд ли свидетельствуют о подготовке России к применению нестратегического ядерного оружия. При этом американские военные эксперты считают, что применение такого оружия не позволило бы Путину добиться его военных целей, поскольку, вероятно, ни Украина, ни Запад на уступки уже не пойдут. Можно ли действительно сказать, что ядерный шантаж Кремля уже не работает и что в случае применения ядерного оружия Россия не склонила бы Запад и Украину к переговорам, а, скорее, подставила бы саму себя под удар?

- Во-первых, нужно помнить, что угрозы ядерной дубинкой стали использоваться Кремлем достаточно давно, и использовались в последнее время достаточно часто. И получилось так, что мировое сообщество уже начало привыкать к этому нарративу. Оно не воспринимает теперь его так же остро, как воспринимало раньше. Также в мире давно привыкли и к тому, что Владимир Путин очень часто лжет в лицо своим партнерам.