Студия Postimees: что стоит за разговорами Сергея Шойгу о «грязной бомбе»?

- Американский институт изучения войны указал, что заявления Сергея Шойгу о «грязной бомбе» вряд ли свидетельствуют о подготовке России к применению нестратегического ядерного оружия. При этом американские военные эксперты считают, что применение такого оружия не позволило бы Путину добиться его военных целей, поскольку, вероятно, ни Украина, ни Запад на уступки уже не пойдут. Можно ли действительно сказать, что ядерный шантаж Кремля уже не работает и что в случае применения ядерного оружия Россия не склонила бы Запад и Украину к переговорам, а, скорее, подставила бы саму себя под удар?

- Главред российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян объявила, что приостанавливает сотрудничество с телеведущим Антоном Красовским, который в своей программе сказал, что украинских детей, считающих, что Украина оккупирована Россией, следует топить. Впрямь ли речь идет о случае, когда один из российских пропагандистов так увлекся, что напугал даже своих коллег? Или российская пропаганда сознательно устраивает сейчас такие истории, чтобы «очеловечиться», смягчить образ российской власти таким образом, чтобы та показалась договороспособной?

- C утверждением о том, что российские военные в данный момент не собираются сдавать Херсон ВСУ, а готовятся к обороне города, выступил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде». Буданов утверждает, что, по его данным, россияне создают иллюзию того, что все пропало, и в то же время заводят в Херсон новые подразделения и готовят улицы города к обороне. Действительно ли об отступлении российских войск из Херсона, скорее всего, речи не идет, и скоро там могут начаться масштабные бои?