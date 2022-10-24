«Уволен из гестапо за жестокость»: Красовского отстранили от работы на Russia Today

«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно», – написала руководитель RT Маргарита Симоньян в своем Telegram. Она сообщила, что прекратила с ним сотрудничество, и добавила: «Ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить «доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала», сообщили в Следственном комитете. Там отметили, что пользователи соцсетей просили Бастрыкина проверить высказывания Антона Красовского, пишет Meduza.

На слова Красовского также отреагировал депутат-единоросс Дмитрий Савельев: «Высказывание Антона Красовского – это чудовищная провокация, это слова врага России, ненавидящего все живое. На мой взгляд, каждый звук этого высказывания – преступление». Депутат также считает, что Красовский преподнес Украине «настоящую информационную ядерную бомбу».

В своем Telegram Красовский извинился за свои слова. «Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым», – написал он.

«Красовского уволили с RT – гадюка съела жабу», – написала в своем Facebook шеф-редактор независимого издания «Вот Так» Мария Лекух.

«Мы дожили до воплощения анекдота "уволен из гестапо за жестокость"», – прокомментировал в FB новость социолог Дмитрий Дубровский.

Вчера Rus.Postimees писал, что телеведущий российского пропагандистского телеканала RT Антон Красовский в интервью с Сергеем Лукьяненко призвал топить и сжигать украинских детей.