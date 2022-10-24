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Анетт Контавейт опустилась на самую низкую за год позицию

rus.postimees.ee
Анетт Контавейт опустилась на самую низкую за год позицию
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Анетт Контавейт.
Анетт Контавейт. Фото: Tairo Lutter

В свежей рейтинговой таблице WTA первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт опустилась на самую низкую за этот год строчку.

Занимавшая в этом году несколько недель подряд вторую строку рейтинговой таблицы Контавейт опустилась на 14 позиций, заняв 17-е место. В последний раз она была так далеко от верхних строк (на 20-й позиции) в 2021 году, неделю с 18 октября.

Такое падение произошло потому, что у Анетт из-за травмы не было возможности сохранить набранные в конце прошлого года баллы. Поскольку в этом году будет проведен еще лишь один серьезный турнир (с участием восьми сильнейших), Контавейт должна будет какое-то время оставаться на той же позиции.

Кайя Канепи сохранила ту же позицию, что и на прошлой неделе (29 место), Елена Малыгина на 381-м, Майлеэн Нууди занимает 618 строку, Мария Кауль на 763 месте, Анет Коскель занимает 968-е и Катрин Саар – 1139 место.

Первое место уверенно занимает польская теннисистка Ига Свентек. У польки 10 355 очков, у Онс Жабер 4555 очков (второе место) и на третьем месте Джессика Пегула (4316 баллов). У Контавейт 2093 балла, у Канепи – 1478.

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