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Президент Европейского центрального банка посетит Эстонию в начале ноября

rus.postimees.ee
Президент Европейского центрального банка посетит Эстонию в начале ноября
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Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Фото: KAI PFAFFENBACH

4 ноября Эстонию посетит глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая выступит с публичной лекцией в Банке Эстонии на тему монетарной политики еврозоны. В этот же день он также встречается с премьер-министром, министром финансов и предпринимателями.

Глава Европейского центрального банка прочитает часовую лекцию на тему «Денежная политика в зоне евро» 4 ноября в 11:30 в Зале независимости Банка Эстонии. Лекция является частью серии лекций Банка Эстонии, посвященной профессору Рагнару Нурксе.

Все желающие могут посмотреть лекцию в прямом эфире на сайте Банка Эстонии и на странице центрального банка в Facebook. Участие на месте по приглашению. Лекция проводится на английском языке. Информацию о лекции и цикле лекций, посвященном Рагнару Нурксу, можно найти на домашней странице Банка Эстонии.

В ходе своего визита Кристин Лагард также встретится с членами правления Банка Эстонии, премьер-министром и министром финансов, а также с молодыми эстонскими предпринимателями.

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