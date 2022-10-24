Президент Европейского центрального банка посетит Эстонию в начале ноября

Все желающие могут посмотреть лекцию в прямом эфире на сайте Банка Эстонии и на странице центрального банка в Facebook. Участие на месте по приглашению. Лекция проводится на английском языке. Информацию о лекции и цикле лекций, посвященном Рагнару Нурксу, можно найти на домашней странице Банка Эстонии.