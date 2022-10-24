4 ноября Эстонию посетит глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая выступит с публичной лекцией в Банке Эстонии на тему монетарной политики еврозоны. В этот же день он также встречается с премьер-министром, министром финансов и предпринимателями.
Президент Европейского центрального банка посетит Эстонию в начале ноября
Президент Европейского центрального банка посетит Эстонию в начале ноября
Глава Европейского центрального банка прочитает часовую лекцию на тему «Денежная политика в зоне евро» 4 ноября в 11:30 в Зале независимости Банка Эстонии. Лекция является частью серии лекций Банка Эстонии, посвященной профессору Рагнару Нурксе.
Все желающие могут посмотреть лекцию в прямом эфире на сайте Банка Эстонии и на странице центрального банка в Facebook. Участие на месте по приглашению. Лекция проводится на английском языке. Информацию о лекции и цикле лекций, посвященном Рагнару Нурксу, можно найти на домашней странице Банка Эстонии.
В ходе своего визита Кристин Лагард также встретится с членами правления Банка Эстонии, премьер-министром и министром финансов, а также с молодыми эстонскими предпринимателями.
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