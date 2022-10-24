На прошлой неделе Lõuna-Eesti Postimees писал, что в результате спора с электроэнергетической компанией два многоквартирных дома в Пыльвамаа остались без электричества и отопления. В субботу двум многоквартирным домам в Химмасте вернули электричество, поскольку в окружном суде им была предоставлена правовая защита, а это означает, что электричество нельзя отключить. Однако спор в суде продолжается.
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Спор продолжается ⟩ В многоквартирные дома, которые конфликтуют с Elektrilevi, вернули электричество
В многоквартирные дома, которые конфликтуют с Elektrilevi, вернули электричество
Житель дома на Кускузе, 13 Андрус Маттус подтвердил, что в полдень субботы в их многоквартирный дом и дом по адресу Кескузе, 17 вернулось электричество. «Правовая защита на данный момент такая. Решение было принято в пятницу вечером и уже тогда подачу электричества нужно было восстановить, но в итоге нам вернули электричество в субботу», – говорит он, добавив, что шесть дней они были без электричества и справились, но это было сложно, поскольку не было и отопления. – Мы привезли генераторы пенсионерам, проживающим в доме».