Спор продолжается ⟩ В многоквартирные дома, которые конфликтуют с Elektrilevi, вернули электричество

Житель дома на Кускузе, 13 Андрус Маттус подтвердил, что в полдень субботы в их многоквартирный дом и дом по адресу Кескузе, 17 вернулось электричество. «Правовая защита на данный момент такая. Решение было принято в пятницу вечером и уже тогда подачу электричества нужно было восстановить, но в итоге нам вернули электричество в субботу», – говорит он, добавив, что шесть дней они были без электричества и справились, но это было сложно, поскольку не было и отопления. – Мы привезли генераторы пенсионерам, проживающим в доме».