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Истребители НАТО по два раза патрулировали и сопровождали российские самолеты

BNS
Истребители НАТО по два раза патрулировали и сопровождали российские самолеты
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Истребители Нато.
Истребители Нато. Фото: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Несущие дежурство в странах Балтии истребители НАТО на минувшей неделе четыре раза поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем российские самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

Как сообщило в понедельник Минобороны Литвы, истребители дважды – 17 и 18 октября – патрулировали границу воздушного пространства стран Балтии с Россией и Беларусью.

20 и 21 октября истребители воздушной полиции НАТО вылетели на опознание российских самолетов Су-30. Оба раза они пролетели через международное воздушное пространство из Калининградской области и вернулись в этот регион.

Оба самолета летели без активированного радиолокационного ответчика, без плана полета и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением.

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