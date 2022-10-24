Истребители НАТО по два раза патрулировали и сопровождали российские самолеты

Как сообщило в понедельник Минобороны Литвы, истребители дважды – 17 и 18 октября – патрулировали границу воздушного пространства стран Балтии с Россией и Беларусью.

20 и 21 октября истребители воздушной полиции НАТО вылетели на опознание российских самолетов Су-30. Оба раза они пролетели через международное воздушное пространство из Калининградской области и вернулись в этот регион.