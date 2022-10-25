Лютеранский священник из Сибири бежал от ФСБ в Эстонию

Тем не менее три года судебных тяжб в те относительно либеральные годы завершились в пользу церкви. Тогда как после начала войны в Украине Павел с женой Ниной были вынуждены покинуть Россию из-за угроз со стороны спецслужб.

– Павел, как вы стали священником, да еще и лютеранским?

– Была такая категория советской молодежи, которая искала смысл жизни. Я тоже его искал. В перестройку я занялся скаутским движением. Больше всего вопросов у меня вызывал долг перед Богом, который важен для скаутов так же, как долг перед обществом и перед собой, и я начал приглашать религиозных деятелей для бесед. После неудач с кришнаитами, православными и казаком-антисемитом пришел молодой лютеранин и начал вести с детьми диалог. Он оказался самым интересным и содержательным, потом каждую неделю были встречи, я слушал, и меня это заинтересовало даже больше, чем детей. Он позвал меня на занятия для взрослых в лютеранский приход, который тогда собирался у него в квартире. В 1991 году я был крещен, до 1996 года занимался скаутингом и ходил в церковь, а потом пастор Всеволод Лыткин сказал, что видит меня миссионером.

– Как вы впервые попали под прицел ФСБ?