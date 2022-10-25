Государство без гнева и страха

Именно в эмоционально заряженных ситуациях следует строже придерживаться правил. Властолюбец, сам того не желая, может легко превратить ближнего в материал для строительства светлого будущего. Вот почему в самый критический момент нельзя пренебрегать конституцией. При современной демократии парламенту и правительству трудно сохранять здравомыслие, когда народ испытывает страх или сильный гнев. Путь от мнимого общественного мнения до приказов и запретов, подкрепленных наказаниями, очень короток. Если цель благородная, то принуждение, отрицающее жизнь, права и свободы другого человека, кажется настолько правильным, что и обсуждать тут нечего.
Многие с азартом представляли, как было бы здорово в ходе борьбы с коронавирусом, подобно некоторым авторитарным странам, неделями держать людей взаперти. Да и в самой Эстонии в качестве мер борьбы с вирусом предлагалось отслеживать каждого по мобильному телефону, постоянно и массово всех тестировать или выдавать временные пропуска для участия в социальной жизни. И без всякой логики и научного обоснования.
Долг каждого ученого и чиновника – честно и доходчиво, без нападок на инакомыслящих, оперируя всеми своими знаниями, рассказывать о том, как обстоят дела на самом деле. Период коронавируса создал порочный круг молчания даже в свободных обществах. Ограничения были политизированы и идеологизированы, стало почти невозможно оспорить или изменить укоренившиеся заблуждения. Практически по всей Европе и Америке ярлыки «ковид-диссидента» или «антиваксера» навешивали на любого, кто взвешенно, применяя научные методы и опираясь на факты, подвергал сомнению чрезмерные ограничения. Некоторые думают, что если без справки о вакцинации не пускать людей в театр и даже в продуктовый магазин, то проблема будет решена. К сожалению, это не так. Расти будут не показатели вакцинации, а протестные настроения, причем особенно в группах риска. Нет никаких оснований оспаривать действующий в Эстонии закон о добровольной вакцинации.