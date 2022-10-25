КАНЦЛЕР ПРАВА ⟩ Государство без гнева и страха

Закрытие школ во время пандемии и ограничение передвижения здоровых людей тоже казались хорошими идеями. Причем вакцины уже были доступны, а ученые достигли консенсуса в том, что человечество живет с коронавирусом, поэтому вакцинация – путь, не имеющий альтернатив. Общество, которое до сих пор руководствовалось уважением к принципам правового государства, одними приказами и наказаниями так просто не изменить, по крайней мере без жестокого насилия.

Перед тем, как лишить права голоса постоянных жителей-неграждан, нужно задаться вопросом, какова логическая связь такого решения с безопасностью Эстонии. Государственные вопросы решают только граждане. Неграждане не голосуют на выборах в Рийгикогу или на референдумах. Государство не может оставлять на усмотрение городов и волостей ничего, что влияет на безопасность страны или важные общегосударственные интересы. После восстановления независимости была осознанно выбрана система разделения местного и государственного уровня. Решения, из-за которых школьный ландшафт Эстонии через тридцать лет после восстановления независимости состоит из двух разных миров, принимались не городскими властями Таллинна, Нарвы или Силламяэ. Это была нерешительность государства.