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КАНЦЛЕР ПРАВА ⟩ Государство без гнева и страха

Юлле Мадизе
, канцлер права
Государство без гнева и страха
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Канцлер права Юлле Мадизе.
Канцлер права Юлле Мадизе. Фото: Erik Prozes
  • Любое ограничение прав и свобод должно быть безупречно обосновано.
  • Невозможно решить поставленные задачи одними приказами и наказаниями.
  • Ключ к успеху Эстонии – консенсусная демократия и ее сохранение.

Злость на преступления соседней страны-агрессора и страх за жизнь, здоровье и будущее овладевают умами. Беспокойство усиливается, хочется прямо сейчас что-то сделать! Но именно в такие моменты происходит испытание мудрости. Можем ли мы логически осмыслять решения государственной важности? Можем ли мы видеть на несколько ходов вперед, предпочитая разум эмоциям?

Конституция требует надлежащего обоснования любого ограничения прав и свобод. Должна быть честно указана цель изменений, представлено основанное на фактах и логике доказательство того, что меры действительно помогут, а пользы будет больше, чем вреда. При этом цель должна быть достижимой. Например, не получится изменить установки всех проживающих в Эстонии людей или выслать из страны тех, чье мнение считается неправильным. Это так же невозможно, как избавиться от коронавируса или быстро остановить глобальное загрязнение окружающей среды.

Я понимаю, что этот ход мысли понравится не всем. Ведь надо что-то делать, и прямо сейчас! Может показаться, что конституция только мешает. Зачем нам эти связывающие по рукам и ногам правила в такое время? Трудно смириться с тем, что в правовом государстве людей нельзя ограничивать, руководствуясь одними лозунгами.

На первый взгляд, правильно лишить права голоса на местных выборах тех постоянных жителей Эстонии, которые не являются гражданами нашей страны или других стран Евросоюза. Акцент здесь делается на понятии «постоянный житель»: право голоса имеют только те законопослушные граждане третьих стран и обладатели серых паспортов, которые долгое время проживают в Эстонии. Но у тех, кто сейчас бегут от войны, к ближайшим местным выборам право голоса не появится. А те, кто попадутся в Эстонии на поддержке агрессии, с большой вероятностью лишатся постоянного вида на жительство, а с ним и права голосовать на местных выборах.

Закрытие школ во время пандемии и ограничение передвижения здоровых людей тоже казались хорошими идеями. Причем вакцины уже были доступны, а ученые достигли консенсуса в том, что человечество живет с коронавирусом, поэтому вакцинация – путь, не имеющий альтернатив. Общество, которое до сих пор руководствовалось уважением к принципам правового государства, одними приказами и наказаниями так просто не изменить, по крайней мере без жестокого насилия.

Перед тем, как лишить права голоса постоянных жителей-неграждан, нужно задаться вопросом, какова логическая связь такого решения с безопасностью Эстонии. Государственные вопросы решают только граждане. Неграждане не голосуют на выборах в Рийгикогу или на референдумах. Государство не может оставлять на усмотрение городов и волостей ничего, что влияет на безопасность страны или важные общегосударственные интересы. После восстановления независимости была осознанно выбрана система разделения местного и государственного уровня. Решения, из-за которых школьный ландшафт Эстонии через тридцать лет после восстановления независимости состоит из двух разных миров, принимались не городскими властями Таллинна, Нарвы или Силламяэ. Это была нерешительность государства.

А должны ли постоянные жители с гражданством третьих стран выбирать муниципальную власть по своему месту жительства – это другой вопрос. Много лет назад Латвия сделала один выбор, а Эстония – другой. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Городской или волостной совет никаким законным образом не может угрожать безопасности Эстонии, а для пресечения противоправной деятельности имеются соответствующие средства. Незаконные решения будут признаны недействительными, массовые беспорядки будут пресечены. Выдвигать свои кандидатуры в местный совет и принимать в нем решения также могут только граждане. «На выборах в собрание местного самоуправления на условиях, предусмотренных законом, правом голоса обладают постоянно проживающие на территории этого самоуправления лица, достигшие как минимум шестнадцатилетнего возраста». Так написано в конституции.

Согласно закону, постоянными жителями являются лица, имеющие вид на жительство особого типа, который предоставляется только в том случае, если лицо проживает в Эстонии на законных основаниях не менее пяти лет, работает и платит налоги, имеет медицинскую страховку и (это относительно новое требование) знает эстонский язык. Если гражданин третьей страны или лицо без гражданства представляет угрозу общественному порядку или безопасности, ему не дадут постоянного вида на жительство или аннулируют его. Если он останется в Эстонии, например, на основании временного вида на жительство, то он лишится права голосовать на местных выборах независимо от того, сколько времени он провел в Эстонии.

Теперь, спокойно поразмыслив, каждый может решить, действительно ли лишение права голоса повысит безопасность страны. Даже если Государственный суд сочтет, что в соответствии со 156-й статьей Конституции такое лишение возможно. Да, Эстония была оккупирована, наших людей насильно депортировали, а вместо них завезли чужаков. Это ужасно несправедливо. Но лицо, осуществляющее в правовом государстве независимый надзор за соблюдением законности, должно быть выше личных страхов и трагедии своей семьи. Можно чисто по-человечески согласиться с тем, что было бы так хорошо, если бы не было эпидемий, войн, оккупаций, изменения климата наконец. Но эмоциями ничего нельзя изменить.

Именно в эмоционально заряженных ситуациях следует строже всего придерживаться правил. Поэтому и нельзя пренебрегать конституцией.

Именно в эмоционально заряженных ситуациях следует строже придерживаться правил. Властолюбец, сам того не желая, может легко превратить ближнего в материал для строительства светлого будущего. Вот почему в самый критический момент нельзя пренебрегать конституцией. При современной демократии парламенту и правительству трудно сохранять здравомыслие, когда народ испытывает страх или сильный гнев. Путь от мнимого общественного мнения до приказов и запретов, подкрепленных наказаниями, очень короток. Если цель благородная, то принуждение, отрицающее жизнь, права и свободы другого человека, кажется настолько правильным, что и обсуждать тут нечего.

Многие с азартом представляли, как было бы здорово в ходе борьбы с коронавирусом, подобно некоторым авторитарным странам, неделями держать людей взаперти. Да и в самой Эстонии в качестве мер борьбы с вирусом предлагалось отслеживать каждого по мобильному телефону, постоянно и массово всех тестировать или выдавать временные пропуска для участия в социальной жизни. И без всякой логики и научного обоснования.

Долг каждого ученого и чиновника – честно и доходчиво, без нападок на инакомыслящих, оперируя всеми своими знаниями, рассказывать о том, как обстоят дела на самом деле. Период коронавируса создал порочный круг молчания даже в свободных обществах. Ограничения были политизированы и идеологизированы, стало почти невозможно оспорить или изменить укоренившиеся заблуждения. Практически по всей Европе и Америке ярлыки «ковид-диссидента» или «антиваксера» навешивали на любого, кто взвешенно, применяя научные методы и опираясь на факты, подвергал сомнению чрезмерные ограничения. Некоторые думают, что если без справки о вакцинации не пускать людей в театр и даже в продуктовый магазин, то проблема будет решена. К сожалению, это не так. Расти будут не показатели вакцинации, а протестные настроения, причем особенно в группах риска. Нет никаких оснований оспаривать действующий в Эстонии закон о добровольной вакцинации.

Рейн Таагепера как ученый и человек с богатым жизненным опытом объясняет, почему залог успеха для Эстонии – это консенсусная демократия. Давайте представим, что нет никакой конституции, исходящих из нее законов и независимых от политиков надзорных органов. Мы получим грубую игру без правил, где всегда побеждает самый сильный, хитрый, подлый и громкий. Люди делились бы на абсолютных победителей и абсолютных проигравших. Легко принять схему «победитель забирает все», когда победитель – вы. Но разумнее учитывать и возможность проигрыша. А еще разумнее учесть все интересы и мнения, чтобы прийти к оптимальному решению. Это не только гуманно, но и выгодно во всех отношениях.

Для принятия мудрого решения нужно углубиться в факты и их взаимосвязь, продумать несколько шагов вперед, оценить сопутствующий урон и все основательно взвесить. Для Эстонии губителен раскол общества на враждующие лагеря. Давайте держаться вместе.

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