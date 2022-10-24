Фото ⟩ На выходных горели мусорные баки, легковушка и пассажирский автобус

В пятницу, 21 октября, в половину четвертого дня спасатели выехали на парковку торгового центра Vaala в городе Раквере, где загорелся двигатель легкового автомобиля. Люди сами потушили огонь огнетушителями. Спасатели проверили машину и покрыли вытекшее масло абсорбентом.

В Раквере на парковке торгового центра Vaala загорелся автомобиль. Фото: Päästeamet

В воскресенье в 17:46 спасатели были вызваны в деревню Саусте в волость Хальяла на 84-й километр шоссе Таллинн-Нарва, где загорелся большой пассажирский автобус. Водитель автобуса в зеркало заднего вида заметил дым, идущий из задней части автобуса, остановил автобус и помог пассажирам выйти. На момент прибытия спасателей автобус полыхал открытым огнем. Пожар был потушен к 19:06. Находившиеся в автобусе 20 пассажиров не пострадали. Автобус был полностью уничтожен.

Сгоревший пассажирский автобус. Фото: Päästeamet

В первые часы понедельника спасатели были вызваны для тушения двух мусорных баков в городе Кунда. В 00:46 они отправились тушить пластиковый мусорный контейнер на улице Лооде, где также угрожала опасность припаркованному в полутора метрах автомобилю. В половине второго на улице Мяэ открытым пламенем горел пластиковый мусорный контейнер, в опасности оказался и стоявший рядом мусорный контейнер. Полиция также была вызвана на место происшествия, поскольку было подозрение, что мусорные баки подожгли.