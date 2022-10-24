Сообщение о преступлении препятствуют политику на пути в Счетную палату

Министр попросил чиновников подготовить условия для выдвижения кандидата без указания имени
Прокуратура примет решение по заявлению о преступлении на следующей неделе
Пентус-Розиманнус говорила о своей кандидатуре еще в феврале
Хронология обстоятельств, приведших Кейт Пентус-Розиманнус (Партия Реформ) к Европейской счетной палате, говорит о том, что бывший министр финансов Пентус-Розиманнус политикой сыта по горло, а Счетная палата стала для нее золотым парашютом, позволяющим выйти из большой игры.
Как видно из письма сотрудникам министерства и данных им заданий, Пентус-Розиманнус заинтересовалась рабочим процессом в Счетной палате и требованиями к образованию ее членов после последней встречи с членом Счетной палаты Юханом Партсом. Например, как и кто окончательно утверждает кандидата, какие конкретные требования предъявляются к кандидату. Член Счетной палаты от Эстонии назначается министром финансов, поэтому интерес может показаться естественным.
«В то время он находился в Эстонии, чтобы представить результаты работы за год. В ходе этого совершенно нормально, что я как министр финансов встретилась с ним», – пояснила Пентус-Розиманнус, которая в настоящее время является официальным кандидатом на должность члена.
На прошлой неделе возникло препятствие: после многочисленных заседаний специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу ее председатель Март Хельме (EKRE) подал в прокуратуру заявление о преступлении. «Основной акцент в заявлении о преступлении делается на том, что Пентус-Розиманнус все время знала о выдвижении своей кандидатуры, при этом не выдвигалось никакой другой кандидатуры, а сама она приходила сообщить о своей кандидатуре как к Юри Ратасу (Центристская Партия), так и Хелиру-Валдору Сеэдеру («Отечество»). Пентус-Розиманнус планомерно работала над тем, чтобы она была единственным кандидатом, и чтобы больше не было кандидатов», – убежден Хельме.
Шаги на пути к кандидатству в Счетную палату
Январь 2021 г.: Пентус-Розиманнус становится министром финансов.
Декабрь 2021: Министр запрашивает у работников обзор членов Счетной палаты и требований к ним.
2022 г., январь-февраль: премьер спрашивает у министра о согласии баллотироваться, министр финансов рассказывает о своем намерении баллотироваться Ратасу.
Июнь 2022: Каллас просит поддержки у Ратаса
2022 г., июнь-июль: коалиционные переговоры о новом правительстве
2022 г. июль: Пентус-Розиманнус просит подготовить неназванный проект.
Сентябрь 2022 г.: Правительство выдвигает кандидата
Октябрь 2022 г.: Пентус-Розиманнус объявляет о своем уходе из политики.
Ратас знал давно
В начале сентября правительство объявило о выдвижении кандидатуры Пентус-Розиманнус. Во время летних коалиционных переговоров многое еще оставалось неопределенным, и было решено, что кандидат будет определен позже. «За столом коалиционных переговоров не обсуждалось ни одного имени», – напомнил Сеэдер в специальной комиссии и добавил, что тогда даже не обсуждалось, какой партии должно достаться членство.
В нынешней коалиции имя Пентус-Розиманнус стало звучать в августе, когда Каллас начала обращаться к партийным лидерами за поддержкой. «Я не помню, в какой именно день премьер-министр связалась со мной и сказала, что очень хотела бы назначить кандидата в Счетную палату на заседании 1 сентября, – вспоминал лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс. – Премьер-министр сказала, что кандидатом, которого выдвинет она, будет Кейт Пентус-Розиманнус».
Однако Ратас вспомнил, что кандидатура Пентус-Розиманнус уже обсуждалась в предыдущей коалиции. «С кем мы разговаривали? Сначала мы поговорили с Кейт. Кейт сказала, что будет предложена ее кандидатура», – сказал Ратас, добавив, что в то время Каллас также просила о поддержке кандидатуры министра, на которую Центристская партия не согласилась. Пентус-Розиманнус будто бы еще в начале года сказала Ратасу, что хочет работать в Счетной палате.
«Я никогда не утверждала обратного», – сказала по этому поводу Пентус-Розиманнус.
В министерстве шла усердная работа
Хельме предъявляет Пентус-Розиманнус претензию, что она никоим образом не отстранилась от процесса. «Она должна была это выразить ясно: я делегирую это премьер-министру, пусть она принимает решение. Я спросил у Каи Каллас, в каком виде зафиксировано, что Пентус-Розиманнус отстранилась – и такого нет», – сказал он.
Когда находящаяся в правительстве Центристская партия не одобрила Пентус-Розиманнус, проблема, казалось, на время утихла. Менее чем через неделю после вступления в должность нового правительства заглохшая тема, по которой в коалиции не было достигнуто согласия, получила продолжение. «Мне нужен подробный и точный план еще до того, как я поеду в отпуск, т. е. до завтрашнего вечера (какие именно шаги необходимы – представить проект в правительство, и все дела; какие там должны быть дополнения?)», – писала Пентус-Розиманнус сотрудникам министерства и попросила составить проект выдвижения кандидата без указания имени кандидата. Сотрудники отправили информацию министру, которая, в свою очередь, позже была направлена премьер-министру. Члены Счетной палаты с опытом работы в области аудита были выделены жирным шрифтом в представленном министру обзоре.
«Кроме того, нужно иметь в виду, что на сайте Европарламента есть набор правил: есть требования. Одно из них – опыт аудиторской работы», – сказал Хельме. «Как утверждается, его нет у некоторых членов Счетной палаты, но это не означает, что его не должно быть у эстонского кандидата», – считает Хельме.
Согласно переписке по электронной почте, материалы для выдвижения кандидата на членство в Счетной палате и проект выдвижения кандидата без указания имени, подготовленный по просьбе Пентус-Розиманнус, были переданы премьер-министру для обсуждения.
Кандидат был представлен Круузе
Когда в начале сентября правительство выдвигало кандидатуру Пентус-Розиманнус, ее представил министр по делам сельской жизни Урмас Круузе (Партия Реформ). Хельме считает, что это схема JOKK. Пентус-Розиманнус был в тот день в командировке и не могла присутствовать.
По словам госсекретаря Таймара Петеркопа, формально все соответствовало правилам выдвижения на должность: «На мой взгляд, нарушения ограничения деятельности не было, это была политическая договоренность между председателями политических партий. Политическая воля была реализована в виде решения правительства, что является вполне законным путем. Какого-то существенного или формального нарушения я здесь не увидел», – сказал он в специальной комиссии.
Юрист Стивен Христо Эвестус, член правления объединения «Эстония без коррупции», ранее писал в обращении к ERR, что если одновременно находящийся у власти министр финансов предлагает выдвинуть свою кандидатуру и/или участвует в принятии такого решения в качестве члена правительства, он нарушает правило ограничения действий. «Чтобы развеять подозрения, перед общественностью были подняты важные вопросы: кем было подготовлено предложение за подписью министра сельского хозяйства, сменившего министра финансов, и/или по чьему приказу это было сделано? Министр финансов оставалась в стороне от всего процесса или пыталась как-то повлиять на других членов правительства?» – рассуждал он.
На следующей неделе прокуратура примет решение, и по словам Хельме, юридическая фирма Lextal, которая помогла EKRE составить уведомление, считает, что нет другого выхода, кроме как принять уведомление в производство.
Напомним: кандидатура Партса тоже рассердила оппозицию
В 2016 году членом Счетной палаты был назначен Юхан Партс, тогдашний депутат парламента, входивший в «Союз Отечества и Res Publica». Фракция оппозиционной Центристской партии уже за год до этого пообещала, что если правительство решит выдвинуть кандидатуру Парта, который как министр был обременен выполнением европейских правил, в члены Счетной палаты, будет инициирован вотум недоверия премьер-министру Таави Рыйвасу.
Пентус-Розиманнус: оппозиция ведет предвыборную кампанию
Кейт Пентус-Розиманнус сказала в прямом эфире Postimees, что, поскольку в данном случае назначение члена Счетной палаты произошло непосредственно перед началом предвыборной кампании в Рийгикогу, напряженность в нем была уже неизбежно заложена. «Мы уже сейчас видим, что политическая сила, относящаяся к оппозиции, ведет свою предвыборную кампанию и просто использует этот момент для противостояния в контексте выборов», – отметила она.