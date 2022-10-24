Сообщение о преступлении препятствуют политику на пути в Счетную палату

Ратас знал давно

В начале сентября правительство объявило о выдвижении кандидатуры Пентус-Розиманнус. Во время летних коалиционных переговоров многое еще оставалось неопределенным, и было решено, что кандидат будет определен позже. «За столом коалиционных переговоров не обсуждалось ни одного имени», – напомнил Сеэдер в специальной комиссии и добавил, что тогда даже не обсуждалось, какой партии должно достаться членство.

В нынешней коалиции имя Пентус-Розиманнус стало звучать в августе, когда Каллас начала обращаться к партийным лидерами за поддержкой. «Я не помню, в какой именно день премьер-министр связалась со мной и сказала, что очень хотела бы назначить кандидата в Счетную палату на заседании 1 сентября, – вспоминал лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс. – Премьер-министр сказала, что кандидатом, которого выдвинет она, будет Кейт Пентус-Розиманнус».

Премьер-министр уже просила поддержки кандидатуры министра финансов в предыдущем правительстве. Фото: Мадис Вельтман

Однако Ратас вспомнил, что кандидатура Пентус-Розиманнус уже обсуждалась в предыдущей коалиции. «С кем мы разговаривали? Сначала мы поговорили с Кейт. Кейт сказала, что будет предложена ее кандидатура», – сказал Ратас, добавив, что в то время Каллас также просила о поддержке кандидатуры министра, на которую Центристская партия не согласилась. Пентус-Розиманнус будто бы еще в начале года сказала Ратасу, что хочет работать в Счетной палате.

«Я никогда не утверждала обратного», – сказала по этому поводу Пентус-Розиманнус.

В министерстве шла усердная работа