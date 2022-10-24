20 лет захвату «Норд-Оста» ⟩ Главные вопросы, которые остались без ответа

Непосредственно после освобождения заложников судить оказалось некого – все террористы были убиты во время спецоперации. Сам этот факт тоже вызывал вопросы – почему никого из боевиков не взяли живым, если как минимум некоторые из них должны были «уснуть» при использовании газа?

«Если мы говорим о том, что некоторые в зале после введения газа могли самостоятельно выйти из зала и передвигаться, кто мог бы дать гарантию, что из 20 женщин-смертниц, которые имели взрывные устройства, не мог бы нажать эту кнопку? – объяснял в документальном фильме Гордеевой участник операции Сергей Гончаров. – Никто из офицеров спецподразделения не будет разбираться, получив приказ на уничтожение, убивать смертницу или оставить в живых».

Через полтора года после теракта силовики смогли поймать Асланбека Хасханова, который помогал доставлять в Москву оружие и отвечал за теракт у «Макдональдса» на улице Покрышкина, и его сообщников. Хасханова в итоге осудили на 22 года.

Еще одним осужденным по делу стал чеченец Заурбек Талхигов – его обвиняли в пособничестве терроризму. Сам Талхигов настаивает, что приехал на Дубровку после того как, узнал о захвате заложников, а силовики использовали его как посредника для общения с захватчиками.

Среди 130 погибших заложников было 10 детей. На фото - мемориал памяти жертв теракта на ступенях центра на Дубровке в 2004 году Фото: AFP