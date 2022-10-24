Иранский генерал, попавший под санкции, посоветовал европейцам закупиться углем на его активы

В связи с предполагаемой поставкой беспилотников из Ирана в Россию, помимо Багери, ЕС и Великобритания поместили под санкции еще двух высокопоставленных иранских военных.

«У них есть разрешение на выявление и конфискацию всех активов генерал-майора Мохаммада Хоссейна Багери в банках по всему миру и использование их для покупки угля европейцам, потому что впереди тяжелая зима», – как сообщает иранская пресса, пошутил Багери.

Багери назвал санкции ЕС ошибкой, аналогичной той, которую допустили США, когда ввели против него санкции в 2019 году.