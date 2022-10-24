Начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери, который попал под санкции ЕС за поставку дронов-беспилотников в Россию, предложил блоку использовать активы Багери для закупки угля на зиму.
Иранский генерал, попавший под санкции, посоветовал европейцам закупиться углем на его активы
«Впереди тяжелая зима»
Иранский генерал, попавший под санкции, посоветовал европейцам закупиться углем на его активы
В связи с предполагаемой поставкой беспилотников из Ирана в Россию, помимо Багери, ЕС и Великобритания поместили под санкции еще двух высокопоставленных иранских военных.
«У них есть разрешение на выявление и конфискацию всех активов генерал-майора Мохаммада Хоссейна Багери в банках по всему миру и использование их для покупки угля европейцам, потому что впереди тяжелая зима», – как сообщает иранская пресса, пошутил Багери.
Багери назвал санкции ЕС ошибкой, аналогичной той, которую допустили США, когда ввели против него санкции в 2019 году.
Киев и западные союзники обвиняют Россию в использовании иранских беспилотников для нападения на Украину. Тегеран отрицает, что поставлял дроны Москве.