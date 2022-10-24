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Иранский генерал, попавший под санкции, посоветовал европейцам закупиться углем на его активы

«Впереди тяжелая зима»
AFP/BNS
Иранский генерал, попавший под санкции, посоветовал европейцам закупиться углем на его активы
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Киев. Украинские пожарные работают у разрушенных зданий после атаки иранскими беспилотниками.
Киев. Украинские пожарные работают у разрушенных зданий после атаки иранскими беспилотниками. Фото: Roman Hrytsyna/AP

Начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери, который попал под санкции ЕС за поставку дронов-беспилотников в Россию, предложил блоку использовать активы Багери для закупки угля на зиму.

В связи с предполагаемой поставкой беспилотников из Ирана в Россию, помимо Багери, ЕС и Великобритания поместили под санкции еще двух высокопоставленных иранских военных.

«У них есть разрешение на выявление и конфискацию всех активов генерал-майора Мохаммада Хоссейна Багери в банках по всему миру и использование их для покупки угля европейцам, потому что впереди тяжелая зима», – как сообщает иранская пресса, пошутил Багери. 

Багери назвал санкции ЕС ошибкой, аналогичной той, которую допустили США, когда ввели против него санкции в 2019 году.

Киев и западные союзники обвиняют Россию в использовании иранских беспилотников для нападения на Украину. Тегеран отрицает, что поставлял дроны Москве.

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