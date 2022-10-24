На шоссе Таллинн-Тарту перевернулся автомобиль с четырьмя детьми

Пайдеский оперативный руководитель отделения полиции Центральной Эстонии Вальдур Мыттус сообщил, что скорая помощь осмотрела на месте участников ДТП, никто серьезно не пострадал и в помощи не нуждается. «Водитель была трезва. Дети были в автокреслах и пристегнуты ремнями безопасности», – сказал он.