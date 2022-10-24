Сегодня около 10:20 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 68-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Выыбу автомобиль Renault Trafic, которым управляла 33-летняя женщина, съехал с дороги и перевернулся. В автомобиле в качестве пассажиров ехали четыре ребенка.
На шоссе Таллинн-Тарту перевернулся автомобиль с четырьмя детьми
На шоссе Таллинн-Тарту перевернулся автомобиль с четырьмя детьми
Пайдеский оперативный руководитель отделения полиции Центральной Эстонии Вальдур Мыттус сообщил, что скорая помощь осмотрела на месте участников ДТП, никто серьезно не пострадал и в помощи не нуждается. «Водитель была трезва. Дети были в автокреслах и пристегнуты ремнями безопасности», – сказал он.
Разрешенная скорость движения на данном участке дороги составляет 90 км/ч. «Авария произошла из-за того, что скорость движения не соответствовала дорожным и погодным условиям, – говорит Мыттус. – Сейчас будет уместно напомнить всем, что пришло время сменить летние шины вашего автомобиля на зимние».
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